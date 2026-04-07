Premier but en dix mois pour le super-sub de Malines : "C'est plus compliqué quand il est titulaire"

Ce lundi, Malines a arraché un point précieux sur la pelouse de La Gantoise grâce à Bill Antonio, auteur du but égalisateur à la 90+5e minute. Son premier but en dix mois pour le KaVé.

La semaine dernière, Bill Antonio avait trouvé le chemin des filets avec le Zimbabwe en match amical face au Botswana. En novembre, il avait également marqué face au Qatar, mais n'avait pas encore inscrit le moindre but avec Malines cette saison.

Cela a été chose faite lors du match d'ouverture des Europe Play-Offs, où Bill Antonio a égalisé dans les derniers instants à La Gantoise et a, par la même occasion, inscrit son premier but en 829 minutes de jeu cette saison.

Avec le KaVé, le joueur de 23 ans n'avait plus marqué depuis le 24 mai 2025, contre Dender en Europe Play-Offs. "Je remercie Dieu pour la force et l'énergie qu'il me donne. Je n'ai jamais perdu espoir, cela fait partie de mon histoire. Je suis heureux du soutien de mes coéquipiers, des supporters, de l'entraîneur, heureux pour ma famille...", lançait-il après la rencontre.

Son rôle de super-sub clairement défini par Fred Vanderbiest

"C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas un soulagement de ne pas avoir marqué depuis un an, je continue de croire au plan de l'entraîneur. Il s'agissait maintenant de cadrer un tir, et ça a marché", a déclaré le Zimbabwéen après la partie.

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Son entraîneur, Fred Vanderbiest, s'est également montré très content pour lui en conférence de presse. "Il est généralement brillant quand il monte au jeu. Quand il est titulaire, c'est parfois un peu plus compliqué. Il a le statut de super-sub et il l'assume pleinement. La communication est fluide, il connaît parfaitement son rôle. Il aura peut-être l'occasion d'être titulaire un jour, mais il a montré sa capacité à être décisif en sortant du banc."