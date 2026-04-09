📷 L'Olympique de Marseille officialise son nouveau logo

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Comme plusieurs grands clubs européens avant lui, l'OM a décidé de changer d'identité visuelle. Le club phocéen a dévoilé son nouveau logo.

C'est naturellement une décision qui ne fait pas que des heureux parmi les supporters. L'Olympique de Marseille a révélé ce mercredi son nouveau logo et sa nouvelle identité graphique sur son site officiel.

Le communiqué de l'OM explique les raisons de ce choix :

"L’Olympique de Marseille est fier de dévoiler son nouveau logo, présenté ce 8 avril 2026 en marge du dîner de Gala de Treizième Homme, la fondation de l’Olympique de Marseille, qui s’est tenu au fort Ganteaume. Fruit d’une réflexion menée en interne, ce nouveau logo est le résultat d’un travail approfondi mêlant l’histoire de l’OM à une vision moderne et contemporaine de son identité visuelle.

Le nouveau logo de l'Olympique de Marseille s'appuie sur les symboles fondateurs de l'identité olympienne. Sa construction graphique repose sur un mélange de plusieurs périodes de l'histoire visuelle du club, réunissant et réinterprétant des éléments emblématiques de ses anciens logos : parmi eux, le cerclage blanc inspiré du logo 1973, la structure du M héritée du logo 1899, les courbures et la dynamique des lignes présentes dans le logo de 1986, sans oublier l’iconique double cerclage du logo 1993.


La couleur qui figure sur ce nouveau logo, le « Bleu Marseille », est une création inédite née de la synthèse entre les bleus historiques du club et les bleus iconiques de la ville : celui des plaques de rue, celui des calanques, celui du ciel de mistral. La typographie, quant à elle, est le fruit d'un dialogue entre les archives fondatrices du club et l'identité populaire et méditerranéenne présente à Marseille".

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