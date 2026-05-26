Victor Udoh, ancien joueur de l'Antwerp, décède tragiquement à l'âge de 21 ans

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Victor Udoh, ancien joueur de l'Antwerp, décède tragiquement à l'âge de 21 ans
Photo: © photonews

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Joueur de l'Antwerp entre 2023 et 2025, Victor Udoh est décédé dans des circonstances suspectes, cette nuit au Nigeria. Il aurait été retrouvé sans vie ce matin après avoir passé la nuit avec des amis. Le club anversois lui a déjà rendu hommage.

C'est une tragique nouvelle qu'apprennent les médias nigérians et que confirment nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. Joueur de l'Antwerp entre 2023 et 2025, Victor Udoh est tragiquement décédé, cette nuit, dans son pays natal.

Le jeune ailier gauche aurait passé la nuit avec des amis dans sa ville natale au Nigeria, et aurait été retrouvé sans vie ce mardi matin. Un empoisonnement via la nourriture ou une boisson est une cause évoquée.

La triste nouvelle est parvenue au Bosuil. "Le RAFC a été profondément attristé d'apprendre le décès de son ancien joueur Victor Udoh (21 ans). Victor avait rejoint le Bosuil lors de la saison 2023/2024, où il avait inscrit 12 buts en 21 matchs lors de sa première saison avec les Young Reds. Cette saison-là, il a également fait ses débuts officiels avec l’équipe première lors du match à domicile contre Charleroi", rappelle le communiqué anversois.

Victor Udoh, ancien joueur de l'Antwerp, décédé subitement

"Au total, Victor a disputé 28 matchs officiels pour le Great Old et a délivré deux passes décisives avant de rejoindre Southampton. Nos pensées vont à la famille, aux amis et aux proches de Victor. Nous leur souhaitons force, soutien et réconfort en cette période extrêmement difficile. Repose en paix, Victor."

N'ayant pas réussi à s'imposer à Southampton, Udoh avait essayé de relancer sa carrière en septembre, en s'engageant au SK Dynamo České Budějovice, club du ventre mou de la deuxième division tchèque. Évaluée à 600.000 € à son départ de l'Antwerp par le site de référence Transfermarkt, sa valeur estimée était tombée à 10.000 € il y a quelques jours. La rédaction de Walfoot.be adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

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