C'est fait : un nouveau sponsor principal sur le maillot de l'Union la saison prochaine

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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C'est fait : un nouveau sponsor principal sur le maillot de l'Union la saison prochaine
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Lotto ne sera plus le sponsor principal sur les maillots de l'Union Saint-Gilloise la saison prochaine. Les vice-champions de Belgique ont conclu un accord avec Orange, déjà partenaire depuis août 2022.

Présente aux côtés du club depuis sa remontée au plus haut niveau, la Loterie Nationale (et donc Lotto) ne sera plus le sponsor maillot principal de l'Union Saint-Gilloise la saison prochaine.

C'est désormais l'opérateur télécom Orange qui prendra la relève, ont annoncé les deux partenaires ce mardi. Le club bruxellois et l'opérateur sont déjà associés depuis août 2022, ce qui explique la présence de la marque à bas coût "hey! telecom" de manière plus discrète sur la face arrière du maillot.

Orange nouveau sponsor principal de l'Union

Cette dernière marque devenait toutefois le sponsor maillot principal pour les matchs de Coupe d'Europe et se retrouvait donc sur l'avant du maillot, l'UEFA n'autorisant pas les publicités pour les loteries sur les maillots.

"Cette collaboration renforce la présence d'Orange dans le football", déclare l'opérateur, qui vient de conclure, tout comme ses rivaux Proximus et Telenet, un accord avec DAZN, le détenteur des droits du football belge, afin de permettre à ses abonnés d'accéder à tous les matchs du championnat lors de la saison 2026-2027.

"Nous sommes un partenaire fier et fidèle de l'Union depuis août 2022 et nous continuerons à l'être pour les trois prochaines années. Ce partenariat reflète exactement qui nous sommes : ambitieux, connectés et engagés à apporter une valeur réelle à nos clients et partenaires. L'Union incarne l'authenticité, la passion et un esprit de leadership, des valeurs qui résonnent fortement chez Orange. Ensemble, nous élèverons l'expérience des fans et rapprocherons les gens encore davantage de ce qu'ils aiment le plus", écrit le CEO d'Orange Belgium, Xavier Pichon.

"Une nouvelle étape importante dans le développement du club"

"Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir Orange comme nouveau partenaire principal de la Royale Union Saint-Gilloise. Ce partenariat réunit deux marques fortes et ambitieuses, profondément ancrées dans le paysage belge. Nous partageons le même engagement envers l'innovation, la proximité avec nos communautés et la passion dans l'expérience que nous offrons à nos supporters et partenaires."

"Cette collaboration marque une nouvelle étape importante dans le développement du club et nous sommes impatients de construire ce parcours ensemble sur le long terme", a déclaré le CEO Philippe Bormans dans le communiqué du club.

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