"Il bénéficie d'un immense respect dans tout le club" : le CEO du Bayern vante les qualités de Vincent Kompany

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Le CEO du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a adressé un message à Vincent Kompany, qui fêtera ses 40 ans ce vendredi.

C'est évidemment un message rempli d'éloges qu'a partagé le directeur général, ravi du travail de l'entraîneur belge. "Vincent Kompany est un atout exceptionnel pour le FC Bayern Munich, en tant qu’entraîneur et en tant qu’homme", a-t-il entamé selon la journaliste Hanna Raif.

"Il a ramené le plaisir et la joie de jouer, il rend chaque joueur meilleur, et nos joueurs lui font confiance. Vincent voit toujours la personne, pas seulement le joueur. Il ne se met jamais en avant, mais place toujours l’équipe au premier plan. Grâce à sa personnalité, son expertise et son autorité naturelle, il a rapidement gagné un grand respect à travers toute l’Europe."

L'impact et la sérénité de Vincent Kompany

Jan-Christian Dreesen a également salué l’impact et la sérénité de Vincent Kompany depuis son arrivée au Bayern : "Vincent souligne qu’il veut une équipe avec la 'puissance d’un ouragan'. Pour moi, il est l’œil du cyclone. Le calme qu’il dégage aide l’équipe, même dans les moments difficiles. Il a construit une équipe capable de réaliser de grandes choses et il bénéficie d’un immense respect dans tout le club."

"Cher Vincent, au nom de tout le FC Bayern, je te souhaite un très joyeux 40e anniversaire, une excellente santé et encore beaucoup de succès pour nous tous. Nous sommes très heureux et fiers que tu fasses partie de la famille Bayern", a-t-il conclu.


Après son succès face au Real Madrid de ce mardi (1-2), le Bayern est désormais concentré sur le prochain match. Les Bavarois affronteront le FC St. Pauli ce samedi, pour le compte de la 29e journée de Bundesliga.

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