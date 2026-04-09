"Il voit des choses que peu d'autres voient" : Thierry Henry sous le charme d'un cadre de Vincent Kompany

Michael Olise est un joueur doté d'un talent énorme, comme il y en a très peu, et est souvent décrit comme une personne nonchalante. Thierry Henry, qui le connaît bien, s'est exprimé sur le joueur de Vincent Kompany.

Un joueur différent des autres selon l'ancien adjoint de la Belgique : "Michael n’est pas comme les autres joueurs. Il peut être timide quand on lui tend un micro, mais il a un état d’esprit bien à lui, une certaine vision de la vie, et une vision du jeu qui va avec."

"Quand il a le ballon, il voit des choses que peu d’autres voient. Il perçoit le jeu différemment ; il le lit davantage avec son cerveau qu’avec ses yeux", a expliqué Thierry Henry au micro de CBS Sports. "Il essaie d’imaginer ce qui peut se passer dès que le ballon quitte le gardien. Il faut anticiper ce qui va suivre."

"On sait tous qu’il peut dribbler. Il a sa propre manière de voir le jeu et la vie. C’est pour ça que, parfois, les gens en dehors du terrain ne le comprennent pas", a-t-il poursuivi.

"Un super gars", selon Thierry Henry

Thierry Henry l'a ensuite décrit comme quelqu'un de "très agréable". Mais là où il s'exprime le plus, ça reste sur le terrain : "Il ne parle pas beaucoup en dehors du terrain, mais quand il a le ballon, il s’exprime très bien à travers son jeu."

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Sous les ordres de Vincent Kompany, le Français est inévitablement l'un des meilleurs ailiers au monde en ce moment. Cette saison, il en est déjà à 29 passes décisives et 16 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues.