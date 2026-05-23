La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine

Scott Crabbé, journaliste football
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La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine
Photo: © photonews

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Hull a arraché sa montée en Premier League dans le temps additionnel contre Middlesbrough. Un fameux soulagement pour le club, qui a connu quelques années de vaches maigres.

En Angleterre sans doute encore plus qu'ailleurs, le football va très vite : sixième de Championship, Hull City était à 90 minutes d'un retour en Premier League, neuf ans après avoir quitté l'élite anglaise. Après avoir écarté Millwall, troisième (2-0 sur l'ensemble des deux matchs), les Tigers faisaient face à Middlesbrough.

Un petit miracle quand on sait que Boro' avait éliminé en demi-finale par Southampton. Mais l'affaire est désormais connue : coupable d'espionnage, les Saints avaient disqualifiés par la fédération anglaise, envoyant leur adversaire en finale.

Oliver McBurnie fait basculer la rencontre

Requinqué par cette issue inattendue, Middlesbrough a dominé cette finale, avec 67% de possession de balle et 12 tirs tentés (contre 9 à Hull). Mais la mire n'était pas bien réglée : à peine une frappe cadrée. Hull a fini par en profiter dans le temps additionnel : à la réception d'un centre dévié au petit rectangle par le portier adverse, Oliver McBurnie a plongé Wembley en transe.

Le soulagement est grand pour Hull City, qui va retrouver la Premier League neuf ans après l'avoir quittée. Entretemps, le club est même redescendu en League One en 2020, avant de remonter en Championship la saison d'après.

Un beau signal d'encouragement également pour Eliot Matazo, qui a rejoint le club il y a un peu plus d'un an. Notre compatriote y vit une saison pourrie. Ecarté depuis le début de l'exercice par une rupture du ligament croisé, l'ancien Diablotin n'est revenu dans le groupe qu'en mars.

Après autant de temps sur la touche, le retour à la compétition a été très progressif, le milieu de terrain de 24 ans a ainsi goûté à sa première titularisation le 25 avril...pour se redéchirer le ligament croisé après 11 minutes. Sous contrat jusqu'en juin 2028, il goûtera tout de même à la Premier League. Les premières estimations tablent sur un retour dans le courant du mois de novembre.

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