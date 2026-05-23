Soutien du groupe et de Rudi Garcia ? Eden Hazard lève le voile sur la nature de sa présence au Mondial

Eden Hazard accompagnera-t-il les Diables Rouges à la Coupe du Monde ? Il sera bien présent sur le sol américain, mais pas comme membre du staff de Rudi Garcia. Explications du principal concerné.

Dès sa nomination à la tête des Diables Rouges, Rudi Garcia a pu compter sur le soutien d'Eden Hazard. Il n'a pas hésité à en parler publiquement, pour se mettre encore un peu plus le public belge dans sa poche.

La première mission du sélectionneur, cette double confrontation face à l'Ukraine pour rester en Ligue A de la Ligue des Nations, avait ainsi vu Eden accompagner le groupe en Espagne pour marquer le lien entre les derniers représentants de la génération dorée, la nouvelle vague et le nouveau staff.

Son rôle exact est toutefois resté assez diffus. L'homme qui murmurait à l'oreille de Rudi Garcia ? Conseiller informel ? Confident du groupe ? Des questions qui en entraînent une autre, celle de sa présence dans la délégation belge à la Coupe du Monde.

Eden Hazard comme supporter privilégié

Vu l'absence de Jan Vertonghen (qui aurait lui aussi pu assurer le rôle de relais entre le groupe et le staff/la fédération mais qui a finalement dû décliner à cause de son agenda), voir Eden se joindre au voyage aurait eu son intérêt.

L'ancien capitaine des Diables a confié à Canal + qu'il irait au Mondial...à sa manière : ""J'irai à la Coupe du Monde en tant que supporter. Les enfants veulent voir l'équipe jouer".





Nos confrères français le voyaient intégrer le staff dans un rôle à la Thierry Henry (assistant de Roberto Martinez lors des Mondiaux 2018 et 2022). Mais il n'en sera rien : "Thierry avait un gros rôle. Moi, c'est différent. Je n'ai pas envie d'être tous les jours auprès du groupe. Rudi sait très bien que s'il a une question, il peut m'appeler". Les bons comptes font les bons amis, sans que cela nécessite une fonction officielle : du Eden dans le texte.