Ils n'ont pas laissé passer l'offrande : Genk profite du faux pas du Standard et remporte les Europe Playoffs

Scott Crabbé, journaliste football
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Ils n'ont pas laissé passer l'offrande : Genk profite du faux pas du Standard et remporte les Europe Playoffs
Photo: © photonews

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Pendant que le Standard luttait pour confirmer sa première place dans les Europe Playoffs, deux autres matchs se jouaient. Genk gardait espoir, tandis que Westerlo se déplaçait à l'Antwerp.

Genk n'avait pas le choix : si le racing voulait profiter d'un éventuel faux pas du Standard dans le choc wallon, il fallait s'imposer à Louvain et ainsi rectifier le tir après des dernières semaines très frustrantes. Message reçu cinq sur cinq : après un quart d'heure, Junya Ito mettait les siens aux commandes d'un enchaînement impeccable dans le rectangle louvaniste (15e, 0-1).

Après une parade de Lucca Brughmans devant Mathieu Maertens (qui honorait sa dernière apparition à Den Dreef), Genk a même rapidement fait le break. Parfaitement lancé par Zakaria El Ouahdi, c'est Yokoyama qui s'est chargé du 0-2 à la demi-heure. Cette fois, les Limbourgeois pouvaient clairement commencer à zieuter le résultat du Standard face à Charleroi.

Le Racing repasse devant le Standard au meilleur des moments

Le 0-3 a même failli tomber des pieds de Medina, mais la frappe de l'Equatorien du Racing a été détournée par Tobe Leysen sur sa barre. Menant de deux buts à la pause, les visiteurs ont pu se contenter d'attendre Louvain en deuxième mi-temps pour repartir en contre, pouvant compter sur quelques arrêts de Brughmans pour conserver leur avantage.

Les troupes de Nicky Hayen ont même pris connaissance avec délectation de l'ouverture du score de Charleroi à Sclessin, les confortant dans leur prise de risque minimale. Complètement rassuré par le 0-2 des Carolos dans les dernières minutes, Genk remporte donc ces Europe Playoffs et disputera bien le barrage européen contre le cinquième classe des Champions' Playoffs. Un fameux ouf de soulagement pour Nicky Hayen, qui n'avait pas nécessairement gagné des points ces dernières semaines.


Le dernier match de la soirée entre l'Antwerp et Westerlo comptait donc pour du beurre. Alignant plusieurs jeunes dans son équipe, Faris Haroun a su terminer la saison en beauté sur le banc anversois, s'imposant 2-0. Rein Van Helden a ouvert le score en toute fin de première mi-temps, avant que Modibo Fofana ne fasse le break en deuxième mi-temps.

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