Officiel : Wouter Vrancken et Saint-Trond, c'est fini !

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Wouter Vrancken et Saint-Trond, c'est fini !
Photo: © photonews

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Wouter Vrancken ne sera plus à la tête de Saint-Trond la saison prochaine. Le principal concerné l'a lui-même confirmé.

En amenant Saint-Trond des Playdowns à la troisième place du classement, valant au club d'être assuré de disputer la Coupe d'Europe au moins jusqu'en janvier prochain, le travail de Wouter Vrancken au Stayen a logiquement été mis en lumière.

Après des passages difficiles à Genk puis à Gand, l'entraîneur limbourgeois a refait décoller sa cote de popularité, alliant les résultats à un jeu léché, l'un des plus châtoyants de Belgique. Il a ainsi déjà été cité chez plusieurs candidats. Lorient et le Werder Brême se seraient notamment intéressés à lui.

Hier, nous vous relations la décision prise par Vrancken de ne pas continuer l'aventure au STVV pour franchir une nouvelle étape cet été. L'issue du dossier est désormais officielle : le club et son entraîneur ont confirmé en coeur que le match de demain contre Malines serait le dernier de leur fructueuse collaboration.

Wouter Vrancken s'en va

"Ces dernières semaines, de nombreuses spéculations ont circulé concernant mon avenir, et c’est pourquoi je souhaite être transparent à ce sujet aujourd’hui. Le moment me semble idéal pour conclure cette histoire en beauté. Mais avant cela, demain, je veux tout donner une dernière fois avec cette équipe, savourer l'instant présent et terminer cette magnifique saison de la meilleure façon possible", explique Wouter Vrancken dans le communiqué officiel.

L'ancien joueur des Canaris est fier du chemin parcouru : "En avril dernier, je suis retourné à mon nid familier : le Stayen. Avec ambition, enthousiasme et la ferme conviction de réaliser ensemble quelque chose de grand. Contre toute attente, nous avons écrit une histoire magnifique : une troisième place et une qualification pour une compétition européenne pour le STVV. Un accomplissement que personne ne pourra nous enlever et dont je suis personnellement immensément fier".

"Avec le staff, les joueurs et tous ceux qui gravitent autour du club, nous avons mené le STVV là où il mérite d'être. J'aurais pu saisir d'autres opportunités à certains moments. Mais je croyais en ce groupe de joueurs, en cette trajectoire et en ce qui était encore possible ici". Il fait notamment référence à l'offre de Saint-Etienne, qui avait tenté de le débaucher en janvier. "Il me semblait important de terminer cette histoire avec ce groupe", poursuit Vrancken.

Une lourde perte pour Saint-Trond 

Le CEO Takayuki Tateishi perd l'un des architrectes principaux du renouveau trudonnaire mais accepte son choix : "Nous étions naturellement plus que satisfaits du travail de notre entraîneur et de son staff. De plus, Wouter incarne parfaitement l’ADN du Limbourge et de Saint-Trond en particulier. C’est pourquoi, en tant que club, nous avons consenti un effort financier important en lui offrant un contrat revalorisé. Néanmoins, nous respectons la décision de Wouter et le remercions infiniment : grâce à la qualification européenne, il restera dans l’histoire comme l’un des plus grands entraîneurs du STVV".

Où signera-t-il donc ? Pour l'heure, rien n'est encore fait. Ce qui est en revanche certain, c'est que Saint-Trond va devoir se reconstruire : les Canaris se présenteront en Coupe d'Europe sans leur entraîneur à succès et orphelins de plusieurs joueurs dans chaque ligne.

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