Bien mauvaise nouvelle pour l'anniversaire de Vincent Kompany, opposé à un ancien entraîneur de Pro League

Vincent Kompany s'est présenté en conférence de presse le jour de son anniversaire. Même si la manche retour face au Real Madrid est dans toutes les têtes, il y a un match contre St. Pauli à négocier ce week-end.

C'est un fameux cap que Vincent Kompany a franchi aujourd'hui en fêtant ses 40 ans. Mais ne comptez pas sur lui pour arriver en gueule de bois pour le match de demain. Vince the Prince s'est montré aussi appliqué qu'à l'habitude en conférence de presse.

"Non, je ne peux pas vraiment fêter beaucoup. Mais s'il y a une surprise qui m'attend, je n'y pourrai pas grand-chose. Je suis habitué à cette situation. J’ai fêté mes anniversaires entre les demi-finales et les quarts de finale toute ma vie", rigole-t-il.

Fera-t-il tourner contre St. Pauli ? "Pour être honnête, je ne sais pas encore tout ; j'ai besoin des dernières informations de l'entraînement sur la façon dont les garçons se sentent. Je veux une équipe demain qui soit tout aussi motivée que celle qui a joué contre Madrid. Ce n'est normalement jamais un problème pour nous. Je veux voir à quel point les joueurs sont frais pour qu'ils puissent jouer avec la même énergie contre St. Pauli que contre Madrid".

Kompany retrouve Blessin

C'est qu'en face, il y aura du répondant : St. Pauli est coaché par Alexander Blessin, qui avait donné du fil à retordre à Kompany en Belgique (avec Ostende et non l'Union). Depuis, Kompany a toutefois remporté les trois dernières confrontations en Bundesliga, mais jamais sur de gros scores.

Nous avons beaucoup de respect pour St. Pauli. Si vous regardez leurs matchs récents, ils ont toujours été incroyablement difficiles à jouer. Ils défendent de manière très compacte et bien. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi ils sont si bas au classement. Il n'y a pas grande différence avec les équipes qui sont cinq ou six places plus haut", se méfie Kompany.





Le Bayern sera en tout cas privé de Lennart Karl, qui sera sur la touche pour environ trois semaines suite à une déchirure aux ischio-jambier. Il sera donc également forfait contre le Real Madrid, Leverkusen en Coupe et un éventuel match aller des demi-finales de la Ligue des Champions.