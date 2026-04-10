Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

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Bonne nouvelle en provenance du Real Madrid concernant Thibaut Courtois. Le portier serait proche d'un retour.

Thibaut Courtois s'est blessé juste avant la trêve internationale avec le Real Madrid. Une blessure qui a initialement fait grincer les dents des sceptiques en Belgique, les Diables Rouges ayant prévu un stage aux USA et donc un long déplacement dont on sait que le portier madrilène n'est pas friand.

Mais il a bien fallu se rendre à l'évidence : Courtois ne faisait pas semblant, car depuis, il n'est pas réapparu sur les terrains. Et cela a notamment impliqué de manquer le quart de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, perdu par les Merengue (1-2).

Thibaut Courtois privé de demi-finale par Kompany ? 

Le Belge ne sera pas de retour pour le match retour. Mais The Athletic affirme ce vendredi que l'optimisme est de mise concernant un rétablissement assez rapide d'ici les semaines à venir : Thibaut Courtois devrait être remis pour la demi-finale potentielle du Real Madrid face au PSG ou Liverpool.

Bien sûr, cette bonne nouvelle risque d'être gâchée... par Vincent Kompany, car le Bayern a pris une belle option sur la demi-finale en allant s'imposer à Santiago Bernabeu. Courtois pourrait donc bien avoir d'ores et déjà disputé son dernier match européen cette saison.

Lire aussi… Bien mauvaise nouvelle pour l'anniversaire de Vincent Kompany, opposé à un ancien entraîneur de Pro League
Après le quart de finale aller, lors duquel Manuel Neuer avait brillé, Kompany avait d'ailleurs mentionné son ami Courtois quand un journaliste lui a demandé s'il faisait du portier allemand le meilleur gardien de tous les temps. "Vous allez m'attirer des ennuis avec Thibaut", a plaisanté le coach du Bayern...

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