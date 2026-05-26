Voici pourquoi Sofiane Boufal est absent de la liste du Maroc pour la Coupe du monde

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Voici pourquoi Sofiane Boufal est absent de la liste du Maroc pour la Coupe du monde
Photo: © photonews
Deviens fan de Maroc! 12

Sofiane Boufal ne disputera pas la Coupe du monde 2026 avec le Maroc cet été. Le sélectionneur belgo-marocain Mohamed Ouahbi s'est exprimé sur l'absence de l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise en conférence de presse.

Sofiane Boufal compte un total de 46 caps avec le Maroc et est l'un des hommes forts de la nation sur ces dix dernières années. Il était présent lors du dernier Mondial et était notamment titulaire lors de la demi-finale perdue par le Maroc contre la France sur le score de 2-0.

Passé par l'Union Saint-Gilloise entre septembre 2024 et janvier 2026, Sofiane Boufal évolue désormais au Havre, en France. Depuis sa signature dans le club de Ligue 1, le Marocain né à Paris a disputé 17 matchs dans le championnat français et s'est montré décisif à cinq reprises : un but et quatre passes décisives. Il a tout fait pour se montrer afin d'être sélectionné pour la Coupe du monde 2026, mais malheureusement pour lui, cela n'a pas suffi.

Les explications de Mohamed Ouahbi sur l'absence de Sofiane Boufal 

Mais alors pourquoi ? Mohamed Ouahbi a donné des explications : "Sofiane avait clairement les qualités pour faire partie du groupe, mais avec une liste limitée à 26 joueurs, il a fallu trancher. Dès nos premiers échanges, je lui avais expliqué que la concurrence était très forte dans l’axe, le poste où je le considère le plus performant."

"Pendant le rassemblement, il a montré de très bonnes choses. Je l’ai même essayé sur le côté gauche. C’est un joueur avec du caractère, de l’expérience et encore capable d’apporter beaucoup. Mais pour cette liste, j’avais besoin de profils bien précis sur les ailes afin de coller à notre idée de jeu", a-t-il conclu.


Le Maroc figure dans le groupe C de la Coupe du monde aux côtés du Brésil, d'Haïti et de l'Écosse. Les Lions de l'Atlas entameront leur tournoi face aux Brésiliens le 14 juin prochain à 00h00. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Maroc
Sofiane Boufal

Plus de news

Zakaria El Ouahdi disputera le Mondial, tout comme un autre joueur de Pro League : le Maroc a dévoilé sa liste

Zakaria El Ouahdi disputera le Mondial, tout comme un autre joueur de Pro League : le Maroc a dévoilé sa liste

20:53
"Je ne comprends pas, mais le coach fait ses choix" : Mika Godts revient sur sa non-sélection pour le Mondial

"Je ne comprends pas, mais le coach fait ses choix" : Mika Godts revient sur sa non-sélection pour le Mondial

20:30
Mika Godts se voit récompenser de son énorme saison aux Pays-Bas : il reçoit un prix prestigieux

Mika Godts se voit récompenser de son énorme saison aux Pays-Bas : il reçoit un prix prestigieux

20:00
Panama, Espagne, Angleterre,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Panama, Espagne, Angleterre,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

19:59
Thomas Meunier bientôt libre de tout contrat : le profil parfait pour certains clubs belges ?

Thomas Meunier bientôt libre de tout contrat : le profil parfait pour certains clubs belges ?

19:30
Pourquoi Bruges ne doute pas de Guilian Preud'homme (33 ans) en cet été le plus compliqué de son histoire

Pourquoi Bruges ne doute pas de Guilian Preud'homme (33 ans) en cet été le plus compliqué de son histoire

19:00
Anderlecht réactive une piste hivernale pour son mercato, un autre club belge également intéressé

Anderlecht réactive une piste hivernale pour son mercato, un autre club belge également intéressé

18:20
Thomas Meunier sur le départ de Lille : vers un retour en Belgique, ou une nouvelle pige à l'étranger ?

Thomas Meunier sur le départ de Lille : vers un retour en Belgique, ou une nouvelle pige à l'étranger ?

17:40
C'est fait : un nouveau sponsor principal sur le maillot de l'Union la saison prochaine

C'est fait : un nouveau sponsor principal sur le maillot de l'Union la saison prochaine

17:00
Victor Udoh, ancien joueur de l'Antwerp, décède tragiquement à l'âge de 21 ans

Victor Udoh, ancien joueur de l'Antwerp, décède tragiquement à l'âge de 21 ans

16:30
Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution"

Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution"

15:40
32
Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Interview

Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi

15:40
9
Un profil encore très atypique : l'Union Saint-Gilloise proche de son premier transfert de l'été

Un profil encore très atypique : l'Union Saint-Gilloise proche de son premier transfert de l'été

16:00
Deux jeunes du Standard signent un nouveau contrat professionnel

Deux jeunes du Standard signent un nouveau contrat professionnel

15:30
🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht

🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht

15:00
3
Il n'a pas marqué de points auprès d'Antoine Sibierski : que faire avec Adriano Bertaccini ?

Il n'a pas marqué de points auprès d'Antoine Sibierski : que faire avec Adriano Bertaccini ?

14:40
1
Arnaud Bodart sur le départ à Lille, son remplaçant viendrait de la Jupiler Pro League !

Arnaud Bodart sur le départ à Lille, son remplaçant viendrait de la Jupiler Pro League !

14:20
L'impact de Jean Kindermans : l'Antwerp arrache un nouveau grand talent au FC Bruges

L'impact de Jean Kindermans : l'Antwerp arrache un nouveau grand talent au FC Bruges

14:00
Plusieurs têtes connues de Pro League dans la sélection de la Colombie pour la Coupe du Monde 2026

Plusieurs têtes connues de Pro League dans la sélection de la Colombie pour la Coupe du Monde 2026

13:00
C'est officiel : un départ majeur et plusieurs changements dans la hiérarchie sportive du Club de Bruges

C'est officiel : un départ majeur et plusieurs changements dans la hiérarchie sportive du Club de Bruges

12:40
Problème à Anderlecht : un cadre arrivera très tard durant la préparation

Problème à Anderlecht : un cadre arrivera très tard durant la préparation

12:20
1
Pas cet été, mais... : Romelu Lukaku donne des détails sur son retour à Anderlecht

Pas cet été, mais... : Romelu Lukaku donne des détails sur son retour à Anderlecht

12:00
1
Capitaine en amical, pas repris pour la Coupe du Monde : grosse déception pour un joueur de la RAAL

Capitaine en amical, pas repris pour la Coupe du Monde : grosse déception pour un joueur de la RAAL

11:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/05: Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/05: Mmaee

10:30
Malgré sa saison folle avec l'Union, Adem Zorgane pourrait manquer la Coupe du Monde

Malgré sa saison folle avec l'Union, Adem Zorgane pourrait manquer la Coupe du Monde

11:00
1
Formé au Standard, il a tout cassé cette saison et un transfert est sur la table

Formé au Standard, il a tout cassé cette saison et un transfert est sur la table

10:30
Plutôt que Domenico Tedesco, Romelu Lukaku aurait aimé ce coach : "La fédération a fait le mauvais choix"

Plutôt que Domenico Tedesco, Romelu Lukaku aurait aimé ce coach : "La fédération a fait le mauvais choix"

10:00
Grosse frayeur pour Lionel Messi à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026 : on en sait plus

Grosse frayeur pour Lionel Messi à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026 : on en sait plus

09:30
Que va faire Christos Tzolis désormais ? "Hans a essayé de me convaincre..."

Que va faire Christos Tzolis désormais ? "Hans a essayé de me convaincre..."

09:00
Simon Mignolet s'exprime après des adieux émouvants au Club de Bruges

Simon Mignolet s'exprime après des adieux émouvants au Club de Bruges

08:40
Plusieurs Belges y ont évolué : un club historique de Bundesliga est relégué

Plusieurs Belges y ont évolué : un club historique de Bundesliga est relégué

08:10
Romelu Lukaku fait une grande révélation concernant son avenir chez les Diables Rouges !

Romelu Lukaku fait une grande révélation concernant son avenir chez les Diables Rouges !

07:40
3
Quelle ambition pour le Standard la saison prochaine ? "Si tu fais ça toute la saison, tu finis dans le Top 5"

Quelle ambition pour le Standard la saison prochaine ? "Si tu fais ça toute la saison, tu finis dans le Top 5"

07:00
2
"Disons qu'il faut deux saisons et quatre mercatos" : le plan de Kenneth Bornauw pour remanier Anderlecht

"Disons qu'il faut deux saisons et quatre mercatos" : le plan de Kenneth Bornauw pour remanier Anderlecht

07:20
2
Du Standard à l'une des grosses surprises du football européen : la Ligue des Champions en ligne de mire

Du Standard à l'une des grosses surprises du football européen : la Ligue des Champions en ligne de mire

06:30
Officiel : Christos Tzolis joueur de la saison, découvrez tous les lauréats des Pro League Awards

Officiel : Christos Tzolis joueur de la saison, découvrez tous les lauréats des Pro League Awards

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved