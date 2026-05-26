Voici pourquoi Sofiane Boufal est absent de la liste du Maroc pour la Coupe du monde

Sofiane Boufal ne disputera pas la Coupe du monde 2026 avec le Maroc cet été. Le sélectionneur belgo-marocain Mohamed Ouahbi s'est exprimé sur l'absence de l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise en conférence de presse.

Sofiane Boufal compte un total de 46 caps avec le Maroc et est l'un des hommes forts de la nation sur ces dix dernières années. Il était présent lors du dernier Mondial et était notamment titulaire lors de la demi-finale perdue par le Maroc contre la France sur le score de 2-0.

Passé par l'Union Saint-Gilloise entre septembre 2024 et janvier 2026, Sofiane Boufal évolue désormais au Havre, en France. Depuis sa signature dans le club de Ligue 1, le Marocain né à Paris a disputé 17 matchs dans le championnat français et s'est montré décisif à cinq reprises : un but et quatre passes décisives. Il a tout fait pour se montrer afin d'être sélectionné pour la Coupe du monde 2026, mais malheureusement pour lui, cela n'a pas suffi.

Les explications de Mohamed Ouahbi sur l'absence de Sofiane Boufal

Mais alors pourquoi ? Mohamed Ouahbi a donné des explications : "Sofiane avait clairement les qualités pour faire partie du groupe, mais avec une liste limitée à 26 joueurs, il a fallu trancher. Dès nos premiers échanges, je lui avais expliqué que la concurrence était très forte dans l’axe, le poste où je le considère le plus performant."

"Pendant le rassemblement, il a montré de très bonnes choses. Je l’ai même essayé sur le côté gauche. C’est un joueur avec du caractère, de l’expérience et encore capable d’apporter beaucoup. Mais pour cette liste, j’avais besoin de profils bien précis sur les ailes afin de coller à notre idée de jeu", a-t-il conclu.



Le Maroc figure dans le groupe C de la Coupe du monde aux côtés du Brésil, d'Haïti et de l'Écosse. Les Lions de l'Atlas entameront leur tournoi face aux Brésiliens le 14 juin prochain à 00h00.