Absente de la Coupe du monde 2026, l'Italie dévoile sa liste pour ses matchs amicaux de juin

Grande absente de la Coupe du monde 2026, l'Italie a dévoilé sa liste des 24 joueurs sélectionnés par Silvio Baldini pour les matchs amicaux de la sélection en juin.

L'Italie ne sera pas au rendez-vous du Mondial 2026 cet été après avoir échoué en barrages d'accession au tournoi, qui aura lieu entre le 11 juin et le 19 juillet 2026. Ce n'est pas pour autant que la sélection ne disputera pas de rencontre en cette fin de saison. L'Italie disputera deux matchs amicaux. Les hommes de Silvio Baldini affronteront le Luxembourg le 3 juin et la Grèce le 7 juin.

Dans la sélection italienne figurent des joueurs comme Gianluigi Donnarumma ou Francesco Pio Esposito notamment, mais aussi beaucoup d'espoirs. La moyenne d'âge de la sélection est de seulement 20 ans et six mois. Ce groupe est très clairement là pour préparer l'avenir de la formation italienne.

Voici sélection complète de l'Italie pour les matchs amicaux de juin :

Gardiens : Giovanni Daffara, Gianluigi Donnarumma, Lorenzo Palmisani.

Défenseurs : Honest Ahanor, Davide Bartesaghi, Fabio Chiarodia, Pietro Comuzzo, Costantino Favasuli, Filippo Mane, Marco Palestra, Luca Reggiani.

Milieux : Matteo Dagasso, Giacomo Faticanti, Luca Lipani, Cher Ndour, Niccolò Pisilli, Lorenzo Venturino.





Attaquants : Francesco Camarda, Luigi Cherubini, Jeff Ekhator, Francesco Pio Esposito, Seydou Fini, Samuele Inacio, Luca Koleosho.

L'Italie se devra tout de même de s'imposer lors de ses deux rencontres amicales pour préserver son classement FIFA. Celui-ci est très important pour les tirages au sort internationaux. La nation figure actuellement en 12e position et ne pourra donc pas prendre de points cet été lors du Mondial 2026, contrairement à beaucoup de ses concurrents. Les équipes du top 15 font d'ailleurs toutes partie des nations qualifiées pour le tournoi.

Le Danemark, 20e, est la deuxième nation la mieux placée au classement FIFA qui ne disputera pas la Coupe du monde 2026. Les Danois ont eux aussi échoué en barrages. Ils se sont inclinés aux tirs au but contre la République tchèque en finale.