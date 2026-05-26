Zakaria El Ouahdi disputera le Mondial, tout comme un autre joueur de Pro League : le Maroc a dévoilé sa liste

Le Maroc a dévoilé ce mardi soir sa liste pour la Coupe du monde 2026. Plusieurs joueurs actuellement en Belgique ou passés par le plat pays figurent dans la sélection.

C'est le sélectionneur belgo-marocain Mohamed Ouahbi qui a annoncé la liste des 26 Lions de l'Atlas qui défendront les couleurs du Maroc à la Coupe du monde 2026 cet été. L'ancien adjoint d'Anderlecht a récemment remplacé Walid Regragui à la tête du Maroc.

Deux joueurs de Pro League figurent dans la sélection. Il s'agit de Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) et de Redouane Halhal (Malines). Ils ont tous deux été récompensés de leurs bonnes récentes performances sur le sol belge.

4 joueurs passés par la Belgique

Quatre joueurs figurant dans la liste du Maroc sont passés par la Belgique. Il y a d'abord Bilal El Khannouss, qui a fait ses débuts professionnels avec le KRC Genk, club avec lequel il s'est révélé entre 2022 et 2024 avant de partir à Leicester City. Il évolue désormais du côté de Stuttgart, en Allemagne.



Le milieu récupérateur Sofyan Amrabat figure également dans la sélection. Il avait de son côté évolué au Club de Bruges lors de la saison 2018-2019.

Chemsdine Talbi, qui a quitté le Club de Bruges pour rejoindre Sunderland en début de saison, est présent. Il s'était lui aussi révélé en Belgique sous les couleurs des Blauw en Zwart, où il a été formé.



Le dernier joueur passé par la Belgique est Ismael Saibari. Le natif de Terrassa, en Espagne, a été formé en Belgique, notamment au Beerschot, à Anderlecht, à Malines et au KRC Genk. Il n'a cependant jamais joué en professionnel sur le sol belge. D'autres joueurs bien connus en Belgique, comme Sofiane Boufal ou Rayane Bounida, n'ont pas été sélectionnés.

Achraf Hakimi et Brahim Díaz sont bien présents, tout comme Yassine Bounou ou encore Nayef Aguerd. Le Maroc démarrera son tournoi le 14 juin face au Brésil à 00h00.



