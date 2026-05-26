Mika Godts se voit récompenser de son énorme saison aux Pays-Bas : il reçoit un prix prestigieux

Mika Godts a été élu Espoir de l'Année 2026 aux Eredivisie Awards, dont la cérémonie se tenait à Utrecht ce lundi soir. Une récompense méritée pour le Belge, auteur d'une énorme saison sur le plan personnel avec l'Ajax.

Le Belge succède au Néerlandais Jorrel Hato, qui évoluait à l'Ajax la saison dernière et qui évolue désormais du côté de Chelsea, où il a paraphé un contrat jusqu'en juin 2032. Ce prix d’Espoir de l’Année récompense le meilleur jeune talent de la saison en Eredivisie. Pour Mika Godts, il vient donc confirmer son statut de révélation du championnat néerlandais.

Well deserved 👏



Mika Godts has been awarded the Johan Cruijff Talent of the Year award at the Eredivisie Awards. pic.twitter.com/ie5viBPROF — AFC Ajax (@AFCAjax) May 25, 2026

Pour l'instant, on ignore si Mika Godts sera encore un joueur de l'Ajax la saison prochaine. Celui qui est encore sous contrat avec le club néerlandais jusqu'en juin 2029 rêve en tout cas de remporter un trophée avec les Ajacides. "Gagner un trophée, ce serait forcément beau", a-t-il pointé au micro de VoetbalPrimeur.

"Presque tous les grands joueurs de l’Ajax qui sont partis l’ont fait pour un gros montant. Ce serait aussi beau pour moi de partir ensuite comme ça. Nous verrons cet été", a-t-il conclu. Suite à sa saison très réussie aux Pays-Bas, il figure sur les tablettes de grands clubs européens pour un éventuel transfert cet été. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 25 millions d'euros selon Transfermarkt, soit 10 millions de plus qu'en décembre 2025.



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Une remise de prix symbolique : Klaas-Jan Huntelaar a donné le prix à Mika Godts

Le joueur belge a reçu le trophée des mains de l'ancien joueur de l'Ajax Klaas-Jan Huntelaar. Et cela est finalement tout un symbole comme l'a expliqué le joueur au micro d’ESPN : "Klaas-Jan, merci. C’est toi qui m’as fait venir à l’Ajax, qui m’as donné confiance, et je t’en serai éternellement reconnaissant. L'Ajax, merci d’avoir cru en moi et de m’avoir donné ces opportunités. Merci à ma famille, à ma femme, à mon frère, à mon agent, et merci à moi-même d’avoir été capable de faire tout ça."

Cette saison est inévitablement la plus grosse saison de la carrière du natif de Louvain. En 44 rencontres toutes compétitions confondues, il a planté 17 buts et délivré 15 passes décisives. En Eredivisie, le Belge a disputé un total de 34 rencontres (ndlr : en prenant en compte les play-offs pour la Conference League). Il s'est montré décisif à 30 reprises : 17 buts et 13 assists.

Ismael Saibari élu meilleur joueur d'Eredivisie 2026

Lors de cette cérémonie des Eredivisie Awards, l'international marocain du PSV Ismael Saibari a été élu joueur de l'année. Le milieu offensif a réalisé une saison pleine avec 19 buts et neuf assists délivrés en 37 rencontres disputées. En Eredivisie, il a disputé 27 matchs, a planté 15 buts et délivré 8 passes décisives.

Une jolie accolade entre le joueur de l'année d'Eredivisie et Mika Godts a été filmée par la caméra de VoetbalPrimeur. Ismael Saibari a d'ailleurs également un lien avec la Belgique puisqu'il a fait presque toute sa formation dans le plat pays, notamment au KRC Genk, à Malines, à Anderlecht et au Beerschot.