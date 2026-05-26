Mika Godts se voit récompenser de son énorme saison aux Pays-Bas : il reçoit un prix prestigieux

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Mika Godts se voit récompenser de son énorme saison aux Pays-Bas : il reçoit un prix prestigieux
Deviens fan de Ajax! 545

Mika Godts a été élu Espoir de l'Année 2026 aux Eredivisie Awards, dont la cérémonie se tenait à Utrecht ce lundi soir. Une récompense méritée pour le Belge, auteur d'une énorme saison sur le plan personnel avec l'Ajax.

Le Belge succède au Néerlandais Jorrel Hato, qui évoluait à l'Ajax la saison dernière et qui évolue désormais du côté de Chelsea, où il a paraphé un contrat jusqu'en juin 2032. Ce prix d’Espoir de l’Année récompense le meilleur jeune talent de la saison en Eredivisie. Pour Mika Godts, il vient donc confirmer son statut de révélation du championnat néerlandais.

Pour l'instant, on ignore si Mika Godts sera encore un joueur de l'Ajax la saison prochaine. Celui qui est encore sous contrat avec le club néerlandais jusqu'en juin 2029 rêve en tout cas de remporter un trophée avec les Ajacides. "Gagner un trophée, ce serait forcément beau", a-t-il pointé au micro de VoetbalPrimeur.

"Presque tous les grands joueurs de l’Ajax qui sont partis l’ont fait pour un gros montant. Ce serait aussi beau pour moi de partir ensuite comme ça. Nous verrons cet été", a-t-il conclu. Suite à sa saison très réussie aux Pays-Bas, il figure sur les tablettes de grands clubs européens pour un éventuel transfert cet été. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 25 millions d'euros selon Transfermarkt, soit 10 millions de plus qu'en décembre 2025.

Lire aussi… "Je ne comprends pas, mais le coach fait ses choix" : Mika Godts revient sur sa non-sélection pour le Mondial

Une remise de prix symbolique : Klaas-Jan Huntelaar a donné le prix à Mika Godts

Le joueur belge a reçu le trophée des mains de l'ancien joueur de l'Ajax Klaas-Jan Huntelaar. Et cela est finalement tout un symbole comme l'a expliqué le joueur au micro d’ESPN : "Klaas-Jan, merci. C’est toi qui m’as fait venir à l’Ajax, qui m’as donné confiance, et je t’en serai éternellement reconnaissant. L'Ajax, merci d’avoir cru en moi et de m’avoir donné ces opportunités. Merci à ma famille, à ma femme, à mon frère, à mon agent, et merci à moi-même d’avoir été capable de faire tout ça."

Cette saison est inévitablement la plus grosse saison de la carrière du natif de Louvain. En 44 rencontres toutes compétitions confondues, il a planté 17 buts et délivré 15 passes décisives. En Eredivisie, le Belge a disputé un total de 34 rencontres (ndlr : en prenant en compte les play-offs pour la Conference League). Il s'est montré décisif à 30 reprises : 17 buts et 13 assists.

Ismael Saibari élu meilleur joueur d'Eredivisie 2026

Lors de cette cérémonie des Eredivisie Awards, l'international marocain du PSV Ismael Saibari a été élu joueur de l'année. Le milieu offensif a réalisé une saison pleine avec 19 buts et neuf assists délivrés en 37 rencontres disputées. En Eredivisie, il a disputé 27 matchs, a planté 15 buts et délivré 8 passes décisives.

Une jolie accolade entre le joueur de l'année d'Eredivisie et Mika Godts a été filmée par la caméra de VoetbalPrimeur. Ismael Saibari a d'ailleurs également un lien avec la Belgique puisqu'il a fait presque toute sa formation dans le plat pays, notamment au KRC Genk, à Malines, à Anderlecht et au Beerschot.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ajax
Mika Godts

Plus de news

"Je ne comprends pas, mais le coach fait ses choix" : Mika Godts revient sur sa non-sélection pour le Mondial

"Je ne comprends pas, mais le coach fait ses choix" : Mika Godts revient sur sa non-sélection pour le Mondial

20:30
Voici pourquoi Sofiane Boufal est absent de la liste du Maroc pour la Coupe du monde

Voici pourquoi Sofiane Boufal est absent de la liste du Maroc pour la Coupe du monde

21:30
Zakaria El Ouahdi disputera le Mondial, tout comme un autre joueur de Pro League : le Maroc a dévoilé sa liste

Zakaria El Ouahdi disputera le Mondial, tout comme un autre joueur de Pro League : le Maroc a dévoilé sa liste

20:53
Panama, Espagne, Angleterre,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Panama, Espagne, Angleterre,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

19:59
Thomas Meunier bientôt libre de tout contrat : le profil parfait pour certains clubs belges ?

Thomas Meunier bientôt libre de tout contrat : le profil parfait pour certains clubs belges ?

19:30
Pourquoi Bruges ne doute pas de Guilian Preud'homme (33 ans) en cet été le plus compliqué de son histoire

Pourquoi Bruges ne doute pas de Guilian Preud'homme (33 ans) en cet été le plus compliqué de son histoire

19:00
Anderlecht réactive une piste hivernale pour son mercato, un autre club belge également intéressé

Anderlecht réactive une piste hivernale pour son mercato, un autre club belge également intéressé

18:20
Thomas Meunier sur le départ de Lille : vers un retour en Belgique, ou une nouvelle pige à l'étranger ?

Thomas Meunier sur le départ de Lille : vers un retour en Belgique, ou une nouvelle pige à l'étranger ?

17:40
C'est fait : un nouveau sponsor principal sur le maillot de l'Union la saison prochaine

C'est fait : un nouveau sponsor principal sur le maillot de l'Union la saison prochaine

17:00
Victor Udoh, ancien joueur de l'Antwerp, décède tragiquement à l'âge de 21 ans

Victor Udoh, ancien joueur de l'Antwerp, décède tragiquement à l'âge de 21 ans

16:30
Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution"

Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution"

15:40
32
Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Interview

Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi

15:40
9
Un profil encore très atypique : l'Union Saint-Gilloise proche de son premier transfert de l'été

Un profil encore très atypique : l'Union Saint-Gilloise proche de son premier transfert de l'été

16:00
Deux jeunes du Standard signent un nouveau contrat professionnel

Deux jeunes du Standard signent un nouveau contrat professionnel

15:30
🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht

🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht

15:00
3
Il n'a pas marqué de points auprès d'Antoine Sibierski : que faire avec Adriano Bertaccini ?

Il n'a pas marqué de points auprès d'Antoine Sibierski : que faire avec Adriano Bertaccini ?

14:40
1
Arnaud Bodart sur le départ à Lille, son remplaçant viendrait de la Jupiler Pro League !

Arnaud Bodart sur le départ à Lille, son remplaçant viendrait de la Jupiler Pro League !

14:20
L'impact de Jean Kindermans : l'Antwerp arrache un nouveau grand talent au FC Bruges

L'impact de Jean Kindermans : l'Antwerp arrache un nouveau grand talent au FC Bruges

14:00
Plusieurs têtes connues de Pro League dans la sélection de la Colombie pour la Coupe du Monde 2026

Plusieurs têtes connues de Pro League dans la sélection de la Colombie pour la Coupe du Monde 2026

13:00
C'est officiel : un départ majeur et plusieurs changements dans la hiérarchie sportive du Club de Bruges

C'est officiel : un départ majeur et plusieurs changements dans la hiérarchie sportive du Club de Bruges

12:40
Problème à Anderlecht : un cadre arrivera très tard durant la préparation

Problème à Anderlecht : un cadre arrivera très tard durant la préparation

12:20
1
Pas cet été, mais... : Romelu Lukaku donne des détails sur son retour à Anderlecht

Pas cet été, mais... : Romelu Lukaku donne des détails sur son retour à Anderlecht

12:00
1
Capitaine en amical, pas repris pour la Coupe du Monde : grosse déception pour un joueur de la RAAL

Capitaine en amical, pas repris pour la Coupe du Monde : grosse déception pour un joueur de la RAAL

11:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/05: Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/05: Mmaee

10:30
Malgré sa saison folle avec l'Union, Adem Zorgane pourrait manquer la Coupe du Monde

Malgré sa saison folle avec l'Union, Adem Zorgane pourrait manquer la Coupe du Monde

11:00
1
Formé au Standard, il a tout cassé cette saison et un transfert est sur la table

Formé au Standard, il a tout cassé cette saison et un transfert est sur la table

10:30
Plutôt que Domenico Tedesco, Romelu Lukaku aurait aimé ce coach : "La fédération a fait le mauvais choix"

Plutôt que Domenico Tedesco, Romelu Lukaku aurait aimé ce coach : "La fédération a fait le mauvais choix"

10:00
Grosse frayeur pour Lionel Messi à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026 : on en sait plus

Grosse frayeur pour Lionel Messi à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026 : on en sait plus

09:30
Que va faire Christos Tzolis désormais ? "Hans a essayé de me convaincre..."

Que va faire Christos Tzolis désormais ? "Hans a essayé de me convaincre..."

09:00
Simon Mignolet s'exprime après des adieux émouvants au Club de Bruges

Simon Mignolet s'exprime après des adieux émouvants au Club de Bruges

08:40
Plusieurs Belges y ont évolué : un club historique de Bundesliga est relégué

Plusieurs Belges y ont évolué : un club historique de Bundesliga est relégué

08:10
Romelu Lukaku fait une grande révélation concernant son avenir chez les Diables Rouges !

Romelu Lukaku fait une grande révélation concernant son avenir chez les Diables Rouges !

07:40
3
Quelle ambition pour le Standard la saison prochaine ? "Si tu fais ça toute la saison, tu finis dans le Top 5"

Quelle ambition pour le Standard la saison prochaine ? "Si tu fais ça toute la saison, tu finis dans le Top 5"

07:00
2
"Disons qu'il faut deux saisons et quatre mercatos" : le plan de Kenneth Bornauw pour remanier Anderlecht

"Disons qu'il faut deux saisons et quatre mercatos" : le plan de Kenneth Bornauw pour remanier Anderlecht

07:20
2
Du Standard à l'une des grosses surprises du football européen : la Ligue des Champions en ligne de mire

Du Standard à l'une des grosses surprises du football européen : la Ligue des Champions en ligne de mire

06:30
Officiel : Christos Tzolis joueur de la saison, découvrez tous les lauréats des Pro League Awards

Officiel : Christos Tzolis joueur de la saison, découvrez tous les lauréats des Pro League Awards

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Europa Play-offs - Finale
Ajax Ajax - Utrecht Utrecht
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved