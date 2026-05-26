"Je ne comprends pas, mais le coach fait ses choix" : Mika Godts revient sur sa non-sélection pour le Mondial

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Je ne comprends pas, mais le coach fait ses choix" : Mika Godts revient sur sa non-sélection pour le Mondial
Photo: © photonews
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Élu Espoir de l'Année 2026 lors des Eredivisie Awards, Mika Godts était présent à Utrecht ce lundi soir pour recevoir son prix. L'occasion pour lui de revenir, devant la presse néerlandophone, sur sa non-sélection pour la Coupe du monde 2026.

Il est évidemment déçu, lui qui avait beaucoup d’espoir d’être repris au vu de ses performances aux Pays-Bas : "En tant que sportif de haut niveau, tu veux évidemment en être, donc je ne comprends pas cette décision pour moi-même, mais parfois, il faut simplement l’accepter et avancer."

"Le coach prend les décisions qu’il doit prendre, c’est son travail", a-t-il souligné. "Je vais maintenant devoir regarder ça comme un supporter. Je ne suis pas joueur, mais j’espère qu’ils iront loin. Ils doivent d’abord passer la phase de groupes, mais ça, ils vont le faire à 100 %. Ensuite, il faudra aller encore plus loin : ils ont largement assez de qualité."

Mika Godts s'était déjà exprimé sur Instagram 

Ce n’est pas la première fois que Mika Godts réagit à sa non-sélection. Dans un message publié sur Instagram, il avait déjà affiché sa déception tout en se montrant respectueux : "L’entraîneur a fait ses choix et je les respecte entièrement. Le football est une compétition et parfois vous la vivez depuis les tribunes ou à la maison, mais toujours avec la même intensité."

"Je supporterai les Diables Rouges de tout mon cœur, comme je l’aurais fait dans les vestiaires ou sur le banc. Que je sois là ou non, les choix du coach sont faits dans l’intérêt de l’équipe et je les respecterai toujours. L’équipe passe avant tout. Je vais continuer à travailler dur chaque jour pour être prêt quand l’équipe aura besoin de moi", avait-il conclu sur son compte Instagram.

Lire aussi… Mika Godts se voit récompenser de son énorme saison aux Pays-Bas : il reçoit un prix prestigieux

À noter que Mika Godts avait déjà pris part à un rassemblement des Diables Rouges. Rudi Garcia l’avait sélectionné pour les rencontres amicales face aux États-Unis et au Mexique lors du dernier rassemblement. Il avait alors pu faire ses grands débuts sous la tunique noir-jaune-rouge.

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