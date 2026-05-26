Thomas Meunier bientôt libre de tout contrat : le profil parfait pour certains clubs belges ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Thomas Meunier bientôt libre de tout contrat : le profil parfait pour certains clubs belges ?
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Thomas Meunier s'apprête à vivre un nouveau tournant dans sa carrière. Après deux saisons au LOSC Lille, l'expérimenté Diable Rouge va quitter la France libre de tout contrat. De quoi faire du latéral de 34 ans l'une des opportunités les plus intéressantes du marché belge.

Thomas Meunier sera libre cet été et se montre ouvert aux discussions avec plusieurs clubs. L'ancien joueur du Club de Bruges, du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund a choisi de mener lui-même ses négociations, sans agent ni agence. Le Diable Rouge veut garder le contrôle total sur son avenir.

Un profil dont les grands clubs belges ont besoin

Une chose est devenue claire dans plusieurs grands clubs belges : les noyaux manquent d’expérience, de leadership et de maturité. C’est notamment le cas à Anderlecht, où le sujet est actuellement au centre des réflexions en interne. Le nouveau patron sportif, Antoine Sibierski, a répété ces dernières semaines que les Mauves veulent à nouveau attirer des joueurs avec de la personnalité, de la mentalité et de l’expérience. Thomas Meunier correspond parfaitement à ce profil.

Le latéral droit compte plus de 65 sélections avec les Diables Rouges, a disputé la Ligue des champions au plus haut niveau et a fait partie de la génération dorée belge. Physiquement, il semble encore suffisamment compétitif pour jouer un rôle important. Le fait qu’il soit encore dans les plans de la Belgique en vue de la Coupe du monde 2026 le confirme aussi.

Anderlecht, un dossier sensible mais pas impossible

Évidemment, un transfert à Anderlecht serait particulièrement sensible en raison de son passé au Club de Bruges. Thomas Meunier y est devenu l’un des chouchous du public et y a remporté plusieurs titres avant de rejoindre le PSG. Pourtant, le Diable Rouge n’a jamais totalement fermé la porte à une arrivée chez les Mauves.

Au contraire, Thomas Meunier avait déjà expliqué qu’il restait ouvert à un retour en Belgique, tout en accordant une importance particulière au projet sportif et à sa situation personnelle. C’est précisément ce qui fait d’Anderlecht une piste à ne pas exclure.

Lire aussi… Thomas Meunier sur le départ de Lille : vers un retour en Belgique, ou une nouvelle pige à l'étranger ?

Le club bruxellois recherche de l’expérience, du leadership et une mentalité de gagnant. Il souhaite aussi reconstruire une identité belge plus forte dans son vestiaire. Un profil comme celui de Thomas Meunier apporterait immédiatement du poids au groupe.

Reste évidemment la question financière. Anderlecht ne peut toujours pas proposer de salaires extravagants et Thomas Meunier, malgré son âge, ne sera pas un joueur bon marché.

L’Antwerp et le Standard cherchent aussi des leaders

L’Antwerp et le Standard pourraient également avoir besoin d’un joueur comme Thomas Meunier sur le plan sportif. Du côté anversois, un nouvel été de changements se profile. Marc Overmars veut rajeunir le noyau, mais le club sait aussi que l’expérience reste indispensable pour demeurer compétitif. Surtout sur la scène européenne, où ce vécu peut faire la différence dans les moments difficiles.

Le Standard, lui, est en pleine reconstruction et tente de recréer une colonne vertébrale solide. À Liège, Thomas Meunier correspondrait parfaitement au caractère et à la mentalité recherchés. Mais financièrement, le dossier semble encore plus compliqué. Reste à savoir si les Rouches pourraient réellement assumer une telle opération.

Thomas Meunier veut rapidement être fixé

Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c’est que Thomas Meunier aimerait régler son avenir rapidement. Le Diable Rouge veut aborder la Coupe du monde avec l’esprit tranquille et ne semble donc pas vouloir s’engager dans un feuilleton de plusieurs mois.

Le fait qu’il mène lui-même ses négociations montre aussi qu’il réfléchit soigneusement. Thomas Meunier cherche sans doute plus qu’un simple contrat lucratif. Le temps de jeu, l’ambition sportive, la stabilité et son rôle dans un projet seront au moins aussi importants.

Et c’est précisément pour cela qu’il pourrait devenir une opportunité unique pour les grands clubs belges. Des joueurs avec son expérience, son rayonnement international et sa mentalité de gagnant se retrouvent rarement libres sur le marché.

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