Le Comité disciplinaire a examiné le dossier des saluts nazis lors de Bruges-Union

Le Comité disciplinaire de l'Union Belge de football a étudié ce mardi le dossier du supporter aperçu en train de faire plusieurs saluts nazis lors de la rencontre opposant le Club de Bruges à l'Union Saint-Gilloise le dimanche 17 mai dernier.

Le Club de Bruges s'était imposé sur le score de 5-0 face aux Bruxellois. Sur le terrain, les choses n'auraient pas pu mieux se passer pour les hommes d'Ivan Leko. Mais en dehors, c'est tout autre chose. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a montré un supporter effectuant des saluts nazis.

Une soirée normale au Jan Breydel Stadion. Quel enfer. pic.twitter.com/XwksjL1glK — Les Petits Diables (@DiablesPetits) May 17, 2026

Un geste évidemment inacceptable qui avait obligé le Club de Bruges à réagir : "Ce type de comportement n’a pas sa place au Jan Breydelstadion. Ce matin, l’homme a été identifié par nos services internes de sécurité. Un dossier juridique sera ouvert. Conformément à notre règlement d’ordre intérieur, l’homme se voit également interdire l’accès au stade avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, dans l’attente de la suite du traitement du dossier par les instances juridiques de l’URBSFA."

Le Club de Bruges entendu sans risque de sanction ?

L'Union Saint-Gilloise a déposé une plainte contre l'auteur de ces saluts nazis. Le Club de Bruges a alors dû se présenter devant le comité disciplinaire de l'Union Belge conformément à la règle de la responsabilité solidaire des clubs. Le club bruxellois a tenu à souligner qu'il ne souhaitait pas de sanction pour Bruges, soulignant la réaction sérieuse du club pour traiter l'incident. Le parquet fédéral veut de son côté, au maximum, une sanction alternative pour renforcer les initiatives prises par les Brugeois.





Kobe Wauters, correspondant qualifié des Blauw en Zwart, a vivement dénoncé la façon dont le Club de Bruges a été amené à se justifier lors de l’audience. Et ce, même si le Club de Bruges n'encourt aucun risque de grosse sanction. "L'Union a raison de s’offusquer de tels comportements, nous aussi. Il est vrai qu’il y a un certain nombre de supporters aux idées malsaines", a-t-il ajouté selon Belga.