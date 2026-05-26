Pourquoi Bruges ne doute pas de Guilian Preud'homme (33 ans) en cet été le plus compliqué de son histoire

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Au Club de Bruges, après le départ de Dévy Rigaux vers Feyenoord, un remaniement est enclenché. Et, à cette occasion, les Blauw & Zwart mettent en avant un nom marquant : Guilian Preud'homme.

Le fils de l’icône du club, Michel Preud’homme, se voit confier d’emblée l’une des fonctions les plus importantes au sein de la structure sportive du Club de Bruges. En tant que nouveau directeur du recrutement, il sera responsable de tous les dossiers de transferts entrants et sortants, ainsi que des contrats de l’équipe première et du Club NXT. Un baptême du feu.

D’emblée, trois transferts potentiels

Le prochain mercato estival risque à nouveau de rapporter des dizaines de millions d'euros au Club de Bruges. Plusieurs cadres suscitent un intérêt concret à l’étranger et, en interne, on s’attend à ce que les Blauw & Zwart veuillent à nouveau battre des records absolus sur le marché des transferts. Pour Joel Ordóñez, Raphael Onyedika et Christos Tzolis, le Club de Bruges vise des montants avoisinant les 40 millions d’euros, voire davantage.

Cela montre à quel point le modèle sportif du Club s’est renforcé ces dernières années. Les Brugeois parviennent non seulement à développer de jeunes joueurs, mais aussi à faire exploser leur valeur marchande grâce à la Ligue des Champions et à leurs prestations dominantes en Belgique.

Mais c’est précisément là que commence le grand défi pour Guilian Preud’homme. Car vendre des joueurs est une chose. Les remplacer sans recul sportif est bien plus difficile.

Le Club de Bruges veut rester dans le subtop européen

Le Club de Bruges ne pense plus uniquement à l’échelle belge. L’ambition, au Jan Breydel, va bien au-delà du simple fait de remporter des titres nationaux. Les Brugeois veulent s’installer structurellement dans le subtop européen et se battre chaque saison en Europe.

Cela exige un exercice d’équilibriste particulièrement délicat. D’un côté, le Club de Bruges doit continuer à vendre pour rester compétitif financièrement face aux grands championnats. De l’autre, la qualité de l’effectif ne peut pas baisser, sous peine de voir la domination sportive rapidement mise sous pression.

C’était précisément la force de la politique menée sous Dévy Rigaux et son entourage : les joueurs partent souvent à leur apogée, tandis que les remplaçants sont généralement déjà prêts avant même que la vente ne soit finalisée. À Guilian Preud’homme, désormais, de prolonger ce modèle de réussite.

Du Club NXT au grand bain

Ces dernières années, Preud’homme s’est déjà forgé, en coulisses, une solide réputation au Club de Bruges. En tant que CEO du Club NXT, il a joué un rôle important dans la poursuite de la professionnalisation de la formation et la promotion des jeunes talents.

Au sein du club, il est perçu comme un manager sportif moderne : analytique, stratégique et très axé sur la planification à long terme. Mais le passage au poste de directeur du recrutement s’accompagne évidemment d’une pression bien plus forte.

Du jour au lendemain, il sera jugé sur des décisions à plusieurs millions, des négociations avec des agents, des prolongations de contrat et le timing des transferts. De plus, la concurrence internationale ne cesse de grandir. Des clubs d’Angleterre, d’Allemagne et d’Italie suivent de très près les cadres brugeois.

La pression au Club de Bruges est énorme

Dans peu de clubs belges, la barre est aujourd’hui placée aussi haut qu’au Club de Bruges. Être champion ne suffit désormais presque plus. On attend du jeu attractif, des performances européennes et une politique de transferts intelligente.

Cela fait de cet été un test crucial pour Preud’homme. Si le Club de Bruges vend effectivement de grands noms comme Tzolis, Ordóñez ou Onyedika, le nouveau directeur du recrutement devra immédiatement prouver qu’il peut attirer de nouvelles pépites. Et, de préférence, des joueurs dont la valeur peut à nouveau exploser.

Reste à savoir si Guilian Preud’homme pourra prolonger cette dynamique à Bruges, où le nom Preud’homme pèse évidemment toujours très lourd. Mais dès cet été, c’est surtout à ses propres décisions que l’on s’intéressera. Et elles pourraient d’emblée être déterminantes pour la prochaine phase du projet ambitieux du Club de Bruges.

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