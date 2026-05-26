Anderlecht réactive une piste hivernale pour son mercato, un autre club belge également intéressé

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Anderlecht réactive une piste hivernale pour son mercato, un autre club belge également intéressé
Photo: © photonews

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Le Sporting d’Anderlecht aurait réactivé la piste menant à Marin Šotiček, un jeune ailier droit international croate qui vient de vivre une saison difficile à Bâle. Un autre club belge serait également intéressé par ses services.

Au terme d'une saison décevante qui l'a vu terminer à la quatrième place du championnat, bien loin des leaders, et échouer en finale de la Coupe de Belgique contre l'Union, le Sporting d'Anderlecht va opérer une grande refonte de son noyau en vue de la saison prochaine.

Plusieurs contrats arrivant à échéance ne seront pas renouvelés, comme ceux de Mats Rits, Yari Verschaeren et Thorgan Hazard, dont le départ a déjà été annoncé, tandis que d'autres joueurs n'ayant pas montré le niveau adéquat seront écartés.

Antoine Sibierski devra remplacer tout ce beau monde et, dans une année toujours spéciale de Coupe du monde où certaines cibles pourraient être un peu trop occupées sur le sol nord-américain pour parler d'un transfert, le Français a tout intérêt à s'y prendre tôt.

Une piste hivernale réactivée par Antoine Sibierski à Anderlecht ?

Ce serait le cas, à en croire le spécialiste des transferts Rudy Galetti, puisque le Sporting d'Anderlecht aurait réactivé une piste ouverte au mois de janvier : Marin Šotiček. Remplaçant à Bâle, où il n'a totalisé que 26 minutes de temps de jeu en championnat, l'international espoirs croate et ailier droit avait vu Bâle refuser l'approche des Bruxellois durant l'hiver.

Désormais ouvert à la vente en cas d'offre adéquate, le club suisse opère également une refonte d'effectif après une saison décevante. Estimé à deux millions d'euros par le site de référence Transfermarkt, Šotiček serait également suivi par un autre club belge dont le nom n'a pas été dévoilé.

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