Promise David sera-t-il de retour pour la Coupe du monde ? Le sélectionneur canadien apporte des nouvelles

Promise David semble en bonne voie pour être prêt à disputer la Coupe du monde 2026 avec le Canada. Le sélectionneur canadien Jesse Marsch s'est montré très positif en conférence de presse quant à la participation du joueur de l'Union SG au prochain Mondial.

Absent depuis février dernier, Promise David devrait bien être de retour pour la Coupe du monde 2026. À écouter son entraîneur en sélection canadienne, Jesse Marsch, il sera au rendez-vous du Mondial avec certitude.

Jesse Marsch confiant quant à la participation de Promise David au Mondial

"Il a l'air incroyablement fort. Il s'est entraîné toute la semaine ici avec nous", a-t-il débuté. "Il a fait beaucoup de fitness. Il semble plus affûté que jamais, et ce, depuis que nous le connaissons. Il semble être proche de 100% de ce que nous pouvons espérer."

Concernant la participation du Canadien au tournoi cet été, il ne peut être plus clair : "Il va faire partie de l'équipe. Il sera prêt pour le 12 juin, j'en suis certain. Il a eu une bonne semaine. Il a consacré beaucoup d'efforts à sa nutrition, son sommeil, sa récupération et son travail en salle de sport. Il est très assidu."

Jesse Marsch confirms that Promise David will be ready for the #FIFAWorldCup and says he is "fitter than he's ever looked" since he's been with the #CanMNT 🇨🇦 pic.twitter.com/80ruaGBktx — TSN (@TSN_Sports) May 25, 2026







"Nous connaissons tous sa personnalité, et voir ce niveau de détermination et d'engagement pour être prêt a été une révélation pour lui. Nous allons nous en servir de la meilleure manière possible. Mais il sera prêt, il sera prêt le 12 juin", a-t-il conclu.

Promise David avait dû subir une opération

Promise David a été touché à la hanche en février dernier. L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise avait dû se faire opérer. Cette absence était évidemment un véritable coup dur pour l'Union Saint-Gilloise, qui a dû faire sans son buteur pour le reste de la saison. Le Canadien a tout de même pris part à un total de 37 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Il s'est montré décisif à 18 reprises : 15 buts et trois passes décisives.