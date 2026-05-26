Promise David sera-t-il de retour pour la Coupe du monde ? Le sélectionneur canadien apporte des nouvelles

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Promise David sera-t-il de retour pour la Coupe du monde ? Le sélectionneur canadien apporte des nouvelles
Photo: © photonews
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Promise David semble en bonne voie pour être prêt à disputer la Coupe du monde 2026 avec le Canada. Le sélectionneur canadien Jesse Marsch s'est montré très positif en conférence de presse quant à la participation du joueur de l'Union SG au prochain Mondial.

Absent depuis février dernier, Promise David devrait bien être de retour pour la Coupe du monde 2026. À écouter son entraîneur en sélection canadienne, Jesse Marsch, il sera au rendez-vous du Mondial avec certitude.

Jesse Marsch confiant quant à la participation de Promise David au Mondial

"Il a l'air incroyablement fort. Il s'est entraîné toute la semaine ici avec nous", a-t-il débuté. "Il a fait beaucoup de fitness. Il semble plus affûté que jamais, et ce, depuis que nous le connaissons. Il semble être proche de 100% de ce que nous pouvons espérer."

Concernant la participation du Canadien au tournoi cet été, il ne peut être plus clair : "Il va faire partie de l'équipe. Il sera prêt pour le 12 juin, j'en suis certain. Il a eu une bonne semaine. Il a consacré beaucoup d'efforts à sa nutrition, son sommeil, sa récupération et son travail en salle de sport. Il est très assidu."



"Nous connaissons tous sa personnalité, et voir ce niveau de détermination et d'engagement pour être prêt a été une révélation pour lui. Nous allons nous en servir de la meilleure manière possible. Mais il sera prêt, il sera prêt le 12 juin", a-t-il conclu.

Promise David avait dû subir une opération

Promise David a été touché à la hanche en février dernier. L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise avait dû se faire opérer. Cette absence était évidemment un véritable coup dur pour l'Union Saint-Gilloise, qui a dû faire sans son buteur pour le reste de la saison. Le Canadien a tout de même pris part à un total de 37 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Il s'est montré décisif à 18 reprises : 15 buts et trois passes décisives.

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