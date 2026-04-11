Le Montois Dylan De Belder plus que jamais "Goleador" de D1 ACFF, Tubize-Braine renverse Virton

Chafik Ouassal
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Le Montois Dylan De Belder plus que jamais "Goleador" de D1 ACFF, Tubize-Braine renverse Virton

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Soirée riche en rebondissement dans le choc entre Tubize-Braine et Virton au Stade Leburton, où les locaux sont revenus de loin.

Tubize-Braine renverse Virton

Le choc de la soirée opposait Tubize-Braine à Virton. De Almeida (27e) permettait aux Gaumais de prendre les commandes de la partie sur penalty. Mais Tubize-Braine renversait la rencontre après la pause, s'offrant une remontada pour finalement l'emporter grâce au doublé de Tyron Crame (55e et 61e).

Mons reste en tête

Yacine Bentayeb (23e) et le doublé de Dylan De Belder (43e et 83e) ont permis à l'Albert d'empocher toute la mise en déplacement à Rochefort (victoire 1-3), mais surtout de réaliser une excellente opération au classement.

En effet, les Dragons profitent à merveille de la défaite de Virton pour se consolider en tête de ces PO de promotion. Meilleur buteur, De Belder en est à 20 buts cette saison.

L'Union impuissante face aux Zebra Elites

Enfin dans les PO de relégation, les jeunes de l'Union accueillaient les Zebra Elites qui repartent de la capitale avec les trois points dans leurs valises. Djongambo, Denuit et Lutte sont les buteurs Carolos. 


Au classement, Charleroi est leader du groupe devant l'Union. Namur et Schaerbeek qui jouent ce dimanche, ferment la marche.

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Namur Namur 1-2 Union SG Union SG
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-0 Mons Mons
Virton Virton 2-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-0 Tubize-Braine Tubize-Braine
SL16 FC SL16 FC 0-1 Rochefort Rochefort
Schaerbeek Schaerbeek 0-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
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