Écarté, mais pas pour ses performances, et accessible : le bon coup de l'été se trouve peut-être à l'Antwerp

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Photo: © photonews
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Où est passé Mahamadou Diawara ? Auteur d'un début de saison prometteur, le milieu de terrain a disparu des radars depuis le mois de décembre. Et ce ne sont pas ses performances sportives qui sont remises en cause.

Pour remplacer Mandela Keita, parti à Parme contre près de 12 millions d'euros, le Royal Antwerp avait misé sur Mahamadou Diawara, passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, appartenant désormais à l'Olympique Lyonnais et prêté au Great Old fin septembre 2025.

Titulaire en début de saison sous les ordres de Stef Wils, l'ancien international espoirs français livrait des prestations intéressantes malgré des résultats compliqués sur le plan collectif. Mais pour lui, tout a basculé lorsque Joseph Oosting a remplacé Stef Wils sur le banc.

Après une dernière apparition contre Genk en décembre, Mahamadou Diawara n'a tout simplement plus eu voix au chapitre, a dû se contenter d'une place sur le banc et a même été écarté de l'effectif à plusieurs reprises.

Mahamadou Diawara, la bonne affaire de l'été ?

Pas pour des raisons sportives, cependant, selon les informations de Sacha Tavolieri et de Sky Sports. En effet, Diawara paierait cher la nouvelle politique de l'Antwerp, qui veut favoriser l'éclosion de joueurs formés au club.


Ce n'est pas le cas de Mahamadou Diawara, à qui tout le monde est préféré. Cet été, il sera donc de retour à Lyon, qui ne veut pas le garder et qui aurait fixé son prix à 1,5 million d'euros. Un montant accessible pour la plupart des clubs de notre Pro League. Dans le même temps, Isaac Babadi, prêté par le PSV, subit le même sort au Bosuil.

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