Senne Lammens a eu énormément de chance avec Manchester United, qui s'en sort bien

Senne Lammens a eu énormément de chance avec Manchester United, qui s'en sort bien

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Manchester United s'est imposé samedi, avec beaucoup de réussite, sur la pelouse de Chelsea. Les Londoniens ont dominé presque toute la rencontre, mais se sont heurtés à un bloc solide et à un grand Senne Lammens.

Manchester United a décroché samedi une victoire flatteuse sur la pelouse de Chelsea. Les Red Devils ont réalisé un véritable hold-up à Londres et se sont imposés sur la plus petite des marges : 0-1.

Chelsea a eu la possession (60-40) et a tenté pas moins de 17 frappes de plus que son adversaire, mais a finalement reçu une leçon d'efficacité. United s'est contenté d'un seul tir cadré et d'une bonne dose de réussite.

Senne Lammens admet que la chance a aussi souri à United

" Bien sûr, parfois il faut aussi que ça tourne dans ton sens", a confié Senne Lammens après la rencontre au micro de Play Sports. " Même si, d'une certaine manière, on provoque aussi cette chance". Les Blues ont en effet touché les montants à trois reprises.

"Aujourd'hui, on s'est battus comme des lions pour garder le zéro, donc peut-être qu'on l'a tout simplement mérité. Mais je peux quand même remercier mon poteau et la barre", reconnaît le gardien belge.

Lire aussi… "Il a été formidable" : Senne Lammens écoeure Chelsea et sauve Manchester United
"On est effectivement bien placé, mais il faudra enchaîner à la maison", ajoute Lammens, après la première clean sheet à l'extérieur de United cette saison. "On veut être totalement rassurés le plus vite possible". Les Red Devils sont 3e et presque assurés d'une place en Champions League. 

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