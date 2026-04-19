Senne Lammens a eu énormément de chance avec Manchester United, qui s'en sort bien

Manchester United s'est imposé samedi, avec beaucoup de réussite, sur la pelouse de Chelsea. Les Londoniens ont dominé presque toute la rencontre, mais se sont heurtés à un bloc solide et à un grand Senne Lammens.

Manchester United a décroché samedi une victoire flatteuse sur la pelouse de Chelsea. Les Red Devils ont réalisé un véritable hold-up à Londres et se sont imposés sur la plus petite des marges : 0-1.

Chelsea a eu la possession (60-40) et a tenté pas moins de 17 frappes de plus que son adversaire, mais a finalement reçu une leçon d'efficacité. United s'est contenté d'un seul tir cadré et d'une bonne dose de réussite.

Senne Lammens admet que la chance a aussi souri à United

" Bien sûr, parfois il faut aussi que ça tourne dans ton sens", a confié Senne Lammens après la rencontre au micro de Play Sports. " Même si, d'une certaine manière, on provoque aussi cette chance". Les Blues ont en effet touché les montants à trois reprises.

"Aujourd'hui, on s'est battus comme des lions pour garder le zéro, donc peut-être qu'on l'a tout simplement mérité. Mais je peux quand même remercier mon poteau et la barre", reconnaît le gardien belge.

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"On est effectivement bien placé, mais il faudra enchaîner à la maison", ajoute Lammens, après la première clean sheet à l'extérieur de United cette saison. "On veut être totalement rassurés le plus vite possible". Les Red Devils sont 3e et presque assurés d'une place en Champions League.