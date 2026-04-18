D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

Muzamel Rahmat
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D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre
Photo: © photonews

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Virton s'impose face à Mons et relance la course au titre en D1 ACFF. À trois journées de la fin, Mons, Virton et Tubize sont au coude-à-coude.

Trois matches de D1 ACFF se jouaient ce samedi soir dans les Play-Offs Promotion vers la Challenger Pro League : Tubize-Braine - RSC Habay, Meux - Rochefort et Mons - Virton, avec des enjeux importants dans la course au titre.

Tubize a fait le taff

Tubize-Braine a fait le job face au RSC Habay avec une victoire 2-0. Rajsel a ouvert le score à la 25e minute et Mputu a fait le break en seconde période, ce qui a permis aux siens de terminer le match sans être inquiétés.

Meux n'a laissé aucune chance à Rochefort 3-0. Gall a marqué contre son camp au quart d'heure de jeu. Lotte a ensuite doublé l'avance à la 58e minute, puis Segbia a inscrit le troisième but à un quart d'heure de la fin.

Mons se fait surprendre à domicile

La surprise de la soirée, c'est la défaite de Mons face à Virton. Mons s'est incliné 0-2 à domicile. Un résultat qui relance la course en tête.


Mons et Virton sont à égalité avec 36 points. Tubize suit derrière avec 35. Il ne reste plus que trois matchs pour désigner le futur champion qui rejoindra l'élite du football belge.

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