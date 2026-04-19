"L'ombre de lui-même" : Kevin De Bruyne pas épargné par la presse italienne

"L'ombre de lui-même" : Kevin De Bruyne pas épargné par la presse italienne
Photo: © photonews

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Moment étonnant lors de Napoli-Lazio : Kevin De Bruyne est sorti à la pause. Malheureusement, sa prestation donnait raison à Antonio Conte, comme la presse italienne l'a souligné.

Le Napoli s'est incliné (0-2) contre la Lazio Rome ce week-end, une défaite synonyme ou presque d'abandon total dans la course au titre, déjà mal embarquée. L'un des symboles de ce naufrage à la maison, c'est la sortie de Kevin De Bruyne à la mi-temps.

Longtemps blessé, KDB n'a pas encore été décisif une seule fois depuis son retour dans l'équipe au début du mois de mars. Une forme préoccupante, et pointée par les médias italiens, impitoyables avec le Diable Rouge.

La presse italienne n'épargne pas KDB

"Un gros raté incroyable en première période. Un véritable échec", écrit ainsi le Corriere dello Sport, lui attribuant la note de 4,5/10 ; la Gazzetta lui attribue la même note mais est moins sévère dans son commentaire. "Si même lui manque de clarté et de précision dans ses gestes, c'est préoccupant".

Il Mattino, média napolitain, est très sévère : "L'ombre de lui-même. Il donne parfois l'impression d'être sur le terrain pour faire plaisir (...) Il commet des erreurs grossières", écrit le quotidien, lui attribuant une cote de 4. Tuttosport lui donne un 5/10 mais souligne qu'il était "totalement désorganisé" dans son jeu.

Lire aussi… Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio
On ne peut qu'espérer que De Bruyne retrouve de sa superbe dans les semaines à venir, afin d'arriver en confiance à la Coupe du Monde. Même si ce qui compte surtout sera qu'il ait du rythme, car en sélection, il a répondu présent lors de la dernière trêve.

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