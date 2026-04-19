Quelle ambition pour le RFC Liège au tour final ? "On peut penser que Lommel est plus facile, mais..."

Buteur pour la première fois de la saison, d'une belle reprise de la tête, Jordan Bustin a ramené le RFC Liège dans le match face à l'AS Eupen, ce vendredi soir. Le défenseur central envisage déjà le tour final avec ambition pour les Sang & Marine.

Vendredi soir, le RFC Liège a vécu une soirée parfaite en s'imposant face à Eupen et en subtilisant la quatrième place à Lommel, battu sur la pelouse du Beerschot. "C'est sûr. On avait réussi à obtenir la qualification déjà une semaine avant, mais on avait à cœur de jouer ce match en allant chercher les trois points pour préparer au mieux les deux matchs qui arrivent et c'est ce qu'on a fait", souriait le défenseur central Jordan Bustin à notre micro.

Un défenseur central buteur égalisateur en milieu de première période. Une très belle reprise de la tête pour reprendre le coup franc de Martin Wasinski et ramener le RFC Liège à la hauteur de son adversaire. "Il fait un super centre, j'arrive à bien la couper au premier poteau et à la dévier juste ce qu'il faut pour qu'elle aille dans le but. Magnifique", commentait le revenant de suspension, buteur pour la première fois de la saison.

Le RFC Liège n'aura rien à perdre au tour final

Ce sera donc Lommel en demi-finale de Play-Offs pour le Matricule 4, ce qui peut paraître plus abordable que le Beerschot. Jordan Bustin ne le voit cependant pas de cette oreille. "On a vu dans cette série que tout le monde peut battre tout le monde. On a la chance de recevoir au retour, je pense que c'est un petit avantage et on va tout donner pour ces deux matchs et espérer encore aller plus loin."

"Tous les matchs sont compliqués. On pourrait penser que Lommel serait plus facile que le Beerschot, mais je pense que ça ne sera pas le cas et que ce sera un match aussi difficile. Il faut se préparer au mieux dans les jours qui viennent pour être prêts."

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"On va préparer cela avec de l'envie. Je pense qu'on est une équipe qui n'a pas de pression et qui n'a rien à perdre dans ces Play-Offs. Tout le monde doit avoir envie d'aller plus loin jusqu'au bout et de donner le meilleur de soi pour faire le maximum", a conclu le joueur de 27 ans.