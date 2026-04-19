Interview Quelle ambition pour le RFC Liège au tour final ? "On peut penser que Lommel est plus facile, mais..."

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Rocourt
| Commentaire
Quelle ambition pour le RFC Liège au tour final ? "On peut penser que Lommel est plus facile, mais..."
Photo: Nicolas Darimont

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Buteur pour la première fois de la saison, d'une belle reprise de la tête, Jordan Bustin a ramené le RFC Liège dans le match face à l'AS Eupen, ce vendredi soir. Le défenseur central envisage déjà le tour final avec ambition pour les Sang & Marine.

Vendredi soir, le RFC Liège a vécu une soirée parfaite en s'imposant face à Eupen et en subtilisant la quatrième place à Lommel, battu sur la pelouse du Beerschot. "C'est sûr. On avait réussi à obtenir la qualification déjà une semaine avant, mais on avait à cœur de jouer ce match en allant chercher les trois points pour préparer au mieux les deux matchs qui arrivent et c'est ce qu'on a fait", souriait le défenseur central Jordan Bustin à notre micro.

Un défenseur central buteur égalisateur en milieu de première période. Une très belle reprise de la tête pour reprendre le coup franc de Martin Wasinski et ramener le RFC Liège à la hauteur de son adversaire. "Il fait un super centre, j'arrive à bien la couper au premier poteau et à la dévier juste ce qu'il faut pour qu'elle aille dans le but. Magnifique", commentait le revenant de suspension, buteur pour la première fois de la saison.

Le RFC Liège n'aura rien à perdre au tour final

Ce sera donc Lommel en demi-finale de Play-Offs pour le Matricule 4, ce qui peut paraître plus abordable que le Beerschot. Jordan Bustin ne le voit cependant pas de cette oreille. "On a vu dans cette série que tout le monde peut battre tout le monde. On a la chance de recevoir au retour, je pense que c'est un petit avantage et on va tout donner pour ces deux matchs et espérer encore aller plus loin."

"Tous les matchs sont compliqués. On pourrait penser que Lommel serait plus facile que le Beerschot, mais je pense que ça ne sera pas le cas et que ce sera un match aussi difficile. Il faut se préparer au mieux dans les jours qui viennent pour être prêts."

Lire aussi… 🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..."
"On va préparer cela avec de l'envie. Je pense qu'on est une équipe qui n'a pas de pression et qui n'a rien à perdre dans ces Play-Offs. Tout le monde doit avoir envie d'aller plus loin jusqu'au bout et de donner le meilleur de soi pour faire le maximum", a conclu le joueur de 27 ans.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Eupen
Jordan Bustin

Plus de news

"Il a le niveau de la D1, sans discussion" : Stijnen est catégorique

"Il a le niveau de la D1, sans discussion" : Stijnen est catégorique

06:30
🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..." Interview

🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..."

15:20
La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

22:51
D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

23:00
Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

22:30
1
"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

22:40
Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

21:40
Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

22:15
Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

22:00
Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

21:20
"Je m'en suis rendu compte" : un cadre du Club de Bruges écœuré par certains comportements

"Je m'en suis rendu compte" : un cadre du Club de Bruges écœuré par certains comportements

21:00
Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

20:16
Le Bayern Munich à 90 minutes du titre : le Borussia Dortmund s'effondre

Le Bayern Munich à 90 minutes du titre : le Borussia Dortmund s'effondre

20:30
"Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)

"Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)

20:00
"Le Sporting me manque" : Herman Van Holsbeeck à coeur ouvert sur Anderlecht

"Le Sporting me manque" : Herman Van Holsbeeck à coeur ouvert sur Anderlecht

19:30
17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco

17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco

19:00
Officiel : un retour à Anderlecht après six ans à l'Ajax

Officiel : un retour à Anderlecht après six ans à l'Ajax

18:30
Une montée en puissance et une prolongation phare pour la RAAL : "Se faire pardonner auprès des supporters"

Une montée en puissance et une prolongation phare pour la RAAL : "Se faire pardonner auprès des supporters"

18:00
Seulement trois apparitions mais une carte à jouer à Anderlecht ? "Pas de profils comme lui dans l'équipe"

Seulement trois apparitions mais une carte à jouer à Anderlecht ? "Pas de profils comme lui dans l'équipe"

17:30
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht prolonge l'aventure à Mons

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht prolonge l'aventure à Mons

17:00
🎥 Objectif manqué pour l'AS Eupen : "L'année prochaine, avec le QSI, on reviendra plus forts" Interview

🎥 Objectif manqué pour l'AS Eupen : "L'année prochaine, avec le QSI, on reviendra plus forts"

18/04
La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club

La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club

16:30
1
Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

15:40
"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé

"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé

16:00
2
Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

15:00
Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

14:30
La carte rouge qui change tout : un ancien de Pro League à l'origine d'un record en France

La carte rouge qui change tout : un ancien de Pro League à l'origine d'un record en France

14:00
Le RWDM ne se résigne pas à la relégation, et espère un miracle sur tapis vert

Le RWDM ne se résigne pas à la relégation, et espère un miracle sur tapis vert

13:00
L'incarnation de la mentalité carolo contre le Standard : "J'essaie de transmettre ça aux joueurs"

L'incarnation de la mentalité carolo contre le Standard : "J'essaie de transmettre ça aux joueurs"

13:40
Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la quatrième place de la D1B à Liège, Eupen loupe le tour final

Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la quatrième place de la D1B à Liège, Eupen loupe le tour final

17/04
L'Antwerp tient sa première recrue estivale : 18 ans, mais destiné à être titulaire

L'Antwerp tient sa première recrue estivale : 18 ans, mais destiné à être titulaire

13:20
🎥 Tedesco n'en croit pas ses yeux : l'erreur folle du gardien de Fenerbahçe qui coûte très cher

🎥 Tedesco n'en croit pas ses yeux : l'erreur folle du gardien de Fenerbahçe qui coûte très cher

12:40
Un club de Pro League à vendre ? Les propriétaires s'expriment clairement

Un club de Pro League à vendre ? Les propriétaires s'expriment clairement

12:20
Le coup de massue des Zèbres ou la revanche des Rouches, ce samedi soir au Mambourg ?

Le coup de massue des Zèbres ou la revanche des Rouches, ce samedi soir au Mambourg ?

11:20
Anouar Ait El Hadj vise un gros transfert: "Je me sentais tout à fait à ma place en Ligue des champions"

Anouar Ait El Hadj vise un gros transfert: "Je me sentais tout à fait à ma place en Ligue des champions"

11:40
2
La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 34
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Courtrai KV Courtrai 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Beerschot Beerschot 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
FC Liège FC Liège 2-1 Eupen Eupen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved