"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

Muzamel Rahmat
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"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL
Photo: © photonews

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OHL a sombré face à l'Antwerp 2-0, plombé par deux cartons rouges. Felice Mazzu regrette ce manque de maturité...

OH Louvain s'est saboté tout seul. Óscar Gil a été renvoyé aux vestiaires avant la pause, puis Verstraete a lui aussi été exclu à la reprise. Réduits à neuf, les Louvanistes ont craqué et l'Antwerp en a profité pour inscrire deux buts et remporter le match.

Pas un problème d'engagement

"On s’est mis en difficulté avec ces deux cartons rouges", reconnaît Felice Mazzu sur Sporza. "À onze contre onze, on faisait un bon match. Les joueurs ont tout donné à dix, et même à neuf, on a eu une occasion d'égaliser en fin de rencontre."

"Il n'y a rien à dire sur l'intensité ou l'envie", ajoute Mazzu. "Óscar et Birger se sont excusés dans le vestiaire. Dans ce genre de situation, il faut montrer un peu plus de maturité, mais c'est réglé au sein du groupe."

Avec cette défaite, OHL glisse à la dernière place des Europe Play-Offs. Ils n'ont toujours pas gagné dans cette phase, après une défaite contre le Standard (1-3) et un nul face à Genk (0-0).


OHL recevra Westerlo lors de la prochaine journée, actuellement troisième. Battu par Genk ce week-end, Westerlo aura aussi envie de réagir. Un match qui s'annonce intéressant.

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