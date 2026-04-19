Une implication réelle : N'golo Kanté a passé un coup de fil aux joueurs de Virton !

La présence de N'golo Kanté à l'Excelsior Virton peut parfois sembler un peu "abstraite". Mais le champion du monde 2018 est bel et bien impliqué dans le club gaumais.

L'Excelsior Virton a remporté une victoire très importante ce samedi sur la pelouse de Mons : les Gaumais reviennent à la hauteur des Hennuyers, qui restent devant à la faveur du demi-point arrondi vers le haut profitant à Virton en début de Playoffs.

Il ne reste que trois journées à disputer dans ces barrages pour la montée en Challenger Pro League, et Virton a donc frappé un grand coup avec cette victoire (0-2) au Tondreau. Les Gaumais ont fêté ça, et ont même eu droit à un coup de fil du grand patron.

N'golo Kanté passe un coup de fil au vestiaire de Virton

Or, le grand patron, à Virton, c'est... N'golo Kanté. Le champion du monde 2018, qui a racheté l'Excelsior Virton en 2023, est quelqu'un de naturellement discret, mais son implication en Gaume est réel, comme l'a prouvé ce coup de fil dans le vestiaire.

Une vidéo partagée par nos confrères de L'Avenir montre ainsi chaque joueur et membre du staff échangeant quelques mots en appel vidéo avec le joueur du Fenerbahçe (qui a, de son côté, vécu une grosse désillusion vendredi).



Si, comme le leur a demandé Kanté, les joueurs de Virton "finissent le travail", on peut s'attendre à ce que l'ancien de Chelsea se rende en Gaume pour fêter la montée. Depuis qu'il a racheté le club, N'golo Kanté n'est venu à Virton qu'en janvier 2024. Il aurait dû jouer un match de gala en juin de cette même année mais avait annulé sa venue après avoir été repris en dernière minute pour l'Euro 2024.