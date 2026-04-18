Seulement trois apparitions mais une carte à jouer à Anderlecht ? "Pas de profils comme lui dans l'équipe"

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Photo: © photonews
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Coba Da Costa est très bien rentré contre La Gantoise. A-t-il une carte à jouer pour cette fin de saison ?

Contre La Gantoise, Anderlecht se dirigeait tout droit vers une quatrième défaite de rang. Mais le Sporting a renversé la vapeur dans le dernier quart d'heure grâce à trois buts inscrits par trois joueurs montés au jeu : Yari Verschaeren, Tristan Degreef et Adriano Bertaccini.

Coba Da Costa ne s'est pas directement montré décisif mais a également montré beaucoup de percussion sur son flanc. Un bon signal pour un joueur dont les deux seules autres précédentes apparitions n'étaient pas restées dans les mémoires.

"Je pense qu'il avait besoin d'un peu de temps, un peu d'adaptation aussi dans l'intensité aux entraînements. On voyait qu'il n'était pas encore prêt physiquement à suivre le rythme. Mais petit à petit, il s'est rapproché de l'équipe", explique Jérémy Taravel en conférence de presse.

Arrivé pour faire oublier Nilson Angulo

L'entraîneur des Mauves le félicite des progrès accomplis : "Il a fait une très bonne rentrée contre La Gantoise, je pense que c'est un garçon aussi qui écoute énormément, qui est très discipliné, qui est toujours positif malgré le fait qu'il ait été sur le banc ou même hors de la sélection au départ"


"Il travaille beaucoup et il obtient les résultats de ce qu'il produit la semaine d'entraînement. Et moi, en tant que coach, je vois aussi, j'analyse beaucoup les entraînements, les attitudes. En plus, c'est aussi un profil que l'on n'a pas dans l'équipe par sa vitesse. C'est un pur ailier qui joue sur le côté et c'est pour ça qu'il est intéressant pour moi", conclut Taravel. Anderlecht a négocié une option d'achat avec Getafe (son club propriétaire), il faudra toutefois en montrer plus pour que le Sporting ne se décide à l'activer.

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