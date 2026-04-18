Officiel : un retour à Anderlecht après six ans à l'Ajax

Six ans après son départ, Wesley Nys revient à Anderlecht. Un profil de choix au service du centre de formation.

En 2020, Wesley Nys avait quitté Anderlecht après trois ans chez les Mauves comme recruteur pour les équipes de jeunes. Il était allé mettre son savoir-faire au service de l'Ajax.

Du côté d'Amsterdam, notre compatriote était responsable des marchés belge, français et luxembourgeois ainsi que du repérage vidéo international pour les équipes de jeunes.

Anderlecht veut continuer à dénicher de nouveaux talents de plus en plus tôt

Il a annoncé aujourd'hui son départ du club : "Après près de six saisons, j'ai décidé de quitter l'Ajax. Je garde un excellent souvenir de cette période, riche et précieuse", explique-t-il sur son compte Instagram.

Nys revient à Neerpede comme Coordinateur de l'Académie des talents : "Ce rôle me permettra de mettre en pratique, d'expérimenter et de développer davantage l'expérience acquise", se réjouit-il.



Avant sa première expérience au Sporting, Wesley Nys avait déjà travaillé un an au Beerschot et trois ans à La Gantoise. Un nouveau signal positif pour le centre de formation anderlechtois ?