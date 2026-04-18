Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend
Photo: © photonews
Deviens fan de RWDM Brussels! 55

Le RWDM Brussels refuse sa relégation, attaque le système des U23 et avance sur sa reprise. Le club bruxellois joue sa survie.

Le RWDM Brussels est sorti du silence pour faire le point sur sa saison compliquée. Le club molenbeekois a tenu à saluer "l'engagement et la résilience" de ses joueurs, de son staff et de ses supporters, restés mobilisés jusqu'au bout.

Une injustice ?

Sportivement, le RWDM ne comprend pas sa situation. "Classé 13e sur 17, le club n'est pas dans une position qui justifie une relégation", insiste la direction. Le club s'attaque au système des équipes U23. Il dénonce "une distorsion de concurrence" et a lancé une procédure pour faire suspendre ce règlement.

Un repreneur en vue ?

Des discussions sont en cours avec plusieurs parties et des solutions de financement sont à l'étude sous la supervision de Cork Gully. Le RWDM parle "d'avancées significatives" dans ce dossier crucial pour son avenir.

Le club reconnaît qu'il ne pourra pas, dans l'immédiat, remplir toutes les conditions pour obtenir sa licence professionnelle. "Le RWDM Brussels entend toutefois faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à ses capacités de financement et de structuration dans le cadre de la procédure d'appel prévue par la réglementation applicable."

La procédure de faillite lancée par un ancien dirigeant sera examinée ce lundi. "Le RWDM Brussels aborde cette échéance avec confiance et détermination, convaincu que les avancées réalisées dans le cadre du processus de reprise sont de nature à apporter les garanties nécessaires à la continuité de ses activités."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RWDM Brussels

Plus de news

D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

23:00
La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

22:51
"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

22:40
Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

22:30
1
Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

22:15
Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

22:00
Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

21:20
"Je m'en suis rendu compte" : un cadre du Club de Bruges écœuré par certains comportements

"Je m'en suis rendu compte" : un cadre du Club de Bruges écœuré par certains comportements

21:00
Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

20:16
Le Bayern Munich à 90 minutes du titre : le Borussia Dortmund s'effondre

Le Bayern Munich à 90 minutes du titre : le Borussia Dortmund s'effondre

20:30
"Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)

"Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)

20:00
"Le Sporting me manque" : Herman Van Holsbeeck à coeur ouvert sur Anderlecht

"Le Sporting me manque" : Herman Van Holsbeeck à coeur ouvert sur Anderlecht

19:30
17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco

17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco

19:00
Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

15:40
Officiel : un retour à Anderlecht après six ans à l'Ajax

Officiel : un retour à Anderlecht après six ans à l'Ajax

18:30
Une montée en puissance et une prolongation phare pour la RAAL : "Se faire pardonner auprès des supporters"

Une montée en puissance et une prolongation phare pour la RAAL : "Se faire pardonner auprès des supporters"

18:00
Seulement trois apparitions mais une carte à jouer à Anderlecht ? "Pas de profils comme lui dans l'équipe"

Seulement trois apparitions mais une carte à jouer à Anderlecht ? "Pas de profils comme lui dans l'équipe"

17:30
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht prolonge l'aventure à Mons

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht prolonge l'aventure à Mons

17:00
🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..." Interview

🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..."

15:20
La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club

La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club

16:30
1
"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé

"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé

16:00
2
Le RWDM ne se résigne pas à la relégation, et espère un miracle sur tapis vert

Le RWDM ne se résigne pas à la relégation, et espère un miracle sur tapis vert

13:00
Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

15:00
Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

14:30
La carte rouge qui change tout : un ancien de Pro League à l'origine d'un record en France

La carte rouge qui change tout : un ancien de Pro League à l'origine d'un record en France

14:00
L'incarnation de la mentalité carolo contre le Standard : "J'essaie de transmettre ça aux joueurs"

L'incarnation de la mentalité carolo contre le Standard : "J'essaie de transmettre ça aux joueurs"

13:40
L'Antwerp tient sa première recrue estivale : 18 ans, mais destiné à être titulaire

L'Antwerp tient sa première recrue estivale : 18 ans, mais destiné à être titulaire

13:20
🎥 Tedesco n'en croit pas ses yeux : l'erreur folle du gardien de Fenerbahçe qui coûte très cher

🎥 Tedesco n'en croit pas ses yeux : l'erreur folle du gardien de Fenerbahçe qui coûte très cher

12:40
Un club de Pro League à vendre ? Les propriétaires s'expriment clairement

Un club de Pro League à vendre ? Les propriétaires s'expriment clairement

12:20
Le coup de massue des Zèbres ou la revanche des Rouches, ce samedi soir au Mambourg ?

Le coup de massue des Zèbres ou la revanche des Rouches, ce samedi soir au Mambourg ?

11:20
Anouar Ait El Hadj vise un gros transfert: "Je me sentais tout à fait à ma place en Ligue des champions"

Anouar Ait El Hadj vise un gros transfert: "Je me sentais tout à fait à ma place en Ligue des champions"

11:40
2
La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

11:00
Herman Van Holsbeeck est passé par la case prison et raconte ce qu'il a vécu

Herman Van Holsbeeck est passé par la case prison et raconte ce qu'il a vécu

10:30
Un deuxième grand absent côté carolo pour le choc wallon face au Standard

Un deuxième grand absent côté carolo pour le choc wallon face au Standard

10:00
Bruges, l'un des meilleurs formateurs d'Europe ? "Nous rivalisons avec Benfica"

Bruges, l'un des meilleurs formateurs d'Europe ? "Nous rivalisons avec Benfica"

09:30
Surprenant : Benito Raman a loupé un transfert... à cause d'un chant homophobe

Surprenant : Benito Raman a loupé un transfert... à cause d'un chant homophobe

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 34
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Courtrai KV Courtrai 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Beerschot Beerschot 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
FC Liège FC Liège 2-1 Eupen Eupen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved