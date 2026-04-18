Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

Le RWDM Brussels refuse sa relégation, attaque le système des U23 et avance sur sa reprise. Le club bruxellois joue sa survie.

Le RWDM Brussels est sorti du silence pour faire le point sur sa saison compliquée. Le club molenbeekois a tenu à saluer "l'engagement et la résilience" de ses joueurs, de son staff et de ses supporters, restés mobilisés jusqu'au bout.

Une injustice ?

Sportivement, le RWDM ne comprend pas sa situation. "Classé 13e sur 17, le club n'est pas dans une position qui justifie une relégation", insiste la direction. Le club s'attaque au système des équipes U23. Il dénonce "une distorsion de concurrence" et a lancé une procédure pour faire suspendre ce règlement.

Un repreneur en vue ?

Des discussions sont en cours avec plusieurs parties et des solutions de financement sont à l'étude sous la supervision de Cork Gully. Le RWDM parle "d'avancées significatives" dans ce dossier crucial pour son avenir.

Le club reconnaît qu'il ne pourra pas, dans l'immédiat, remplir toutes les conditions pour obtenir sa licence professionnelle. "Le RWDM Brussels entend toutefois faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à ses capacités de financement et de structuration dans le cadre de la procédure d'appel prévue par la réglementation applicable."

La procédure de faillite lancée par un ancien dirigeant sera examinée ce lundi. "Le RWDM Brussels aborde cette échéance avec confiance et détermination, convaincu que les avancées réalisées dans le cadre du processus de reprise sont de nature à apporter les garanties nécessaires à la continuité de ses activités."



