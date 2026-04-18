Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

Anderlecht se rend à Malines pour sécuriser sa quatrième place. Mais les Mauves devront faire sans Mario Stroeykens, blessé en cours de match.

Le début du match entre Malines et Anderlecht a été marqué par la blessure... du juge de ligne. Incapable de continuer, il a dû être remplacé par le quatrième arbitre, Kevin Van Damme. La rencontre a été brièvement interrompue, le temps que les joueurs restent actifs.

Stroeykens doit sortir

Une fois le jeu repris, le sort s'est acharné sur Anderlecht. Peu après le quart d'heure, Mario Stroeykens s'est arrêté net, touché aux ischio-jambiers. Le milieu de terrain a immédiatement compris qu'il ne pourrait pas poursuivre et s'est assis sur la pelouse.

Incapable de continuer, il a été remplacé par Yari Verschaeren. Un vrai coup dur pour Anderlecht, qui espère que la blessure ne sera pas trop grave, surtout à l'approche de la finale de Coupe contre l'Union Saint-Gilloise.

Cette saison, Stroeykens n'est pas épargné, lui qui avait connu des pépins musculaires. Si l'on compte ce match face à Malines, il en est à 23 apparitions en championnat.

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Avec les absences prolongées de Nathan De Cat et César Huerta, l'infirmerie d'Anderlecht commence à se remplir. Pour l'instant, difficile de dire combien de temps Stroeykens sera sur la touche. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.