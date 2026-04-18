Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Anderlecht se rend à Malines pour sécuriser sa quatrième place. Mais les Mauves devront faire sans Mario Stroeykens, blessé en cours de match.

Le début du match entre Malines et Anderlecht a été marqué par la blessure... du juge de ligne. Incapable de continuer, il a dû être remplacé par le quatrième arbitre, Kevin Van Damme. La rencontre a été brièvement interrompue, le temps que les joueurs restent actifs.

Stroeykens doit sortir

Une fois le jeu repris, le sort s'est acharné sur Anderlecht. Peu après le quart d'heure, Mario Stroeykens s'est arrêté net, touché aux ischio-jambiers. Le milieu de terrain a immédiatement compris qu'il ne pourrait pas poursuivre et s'est assis sur la pelouse.

Incapable de continuer, il a été remplacé par Yari Verschaeren. Un vrai coup dur pour Anderlecht, qui espère que la blessure ne sera pas trop grave, surtout à l'approche de la finale de Coupe contre l'Union Saint-Gilloise.

Cette saison, Stroeykens n'est pas épargné, lui qui avait connu des pépins musculaires. Si l'on compte ce match face à Malines, il en est à 23 apparitions en championnat.

Lire aussi… La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines
Avec les absences prolongées de Nathan De Cat et César Huerta, l'infirmerie d'Anderlecht commence à se remplir. Pour l'instant, difficile de dire combien de temps Stroeykens sera sur la touche. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KV Malines
Mario Stroeykens

Plus de news

La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

22:51
D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

23:00
"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

22:40
Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

22:30
1
Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

22:15
"Je m'en suis rendu compte" : un cadre du Club de Bruges écœuré par certains comportements

"Je m'en suis rendu compte" : un cadre du Club de Bruges écœuré par certains comportements

21:00
Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

21:40
Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

21:20
"Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)

"Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)

20:00
"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé

"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé

16:00
2
"Le Sporting me manque" : Herman Van Holsbeeck à coeur ouvert sur Anderlecht

"Le Sporting me manque" : Herman Van Holsbeeck à coeur ouvert sur Anderlecht

19:30
Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

14:30
Officiel : un retour à Anderlecht après six ans à l'Ajax

Officiel : un retour à Anderlecht après six ans à l'Ajax

18:30
Seulement trois apparitions mais une carte à jouer à Anderlecht ? "Pas de profils comme lui dans l'équipe"

Seulement trois apparitions mais une carte à jouer à Anderlecht ? "Pas de profils comme lui dans l'équipe"

17:30
Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

20:16
Le Bayern Munich à 90 minutes du titre : le Borussia Dortmund s'effondre

Le Bayern Munich à 90 minutes du titre : le Borussia Dortmund s'effondre

20:30
Herman Van Holsbeeck est passé par la case prison et raconte ce qu'il a vécu

Herman Van Holsbeeck est passé par la case prison et raconte ce qu'il a vécu

10:30
17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco

17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco

19:00
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht prolonge l'aventure à Mons

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht prolonge l'aventure à Mons

17:00
Surprenant : Benito Raman a loupé un transfert... à cause d'un chant homophobe

Surprenant : Benito Raman a loupé un transfert... à cause d'un chant homophobe

09:00
Une montée en puissance et une prolongation phare pour la RAAL : "Se faire pardonner auprès des supporters"

Une montée en puissance et une prolongation phare pour la RAAL : "Se faire pardonner auprès des supporters"

18:00
La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club

La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club

16:30
1
🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..." Interview

🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..."

15:20
Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

15:40
Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

15:00
La carte rouge qui change tout : un ancien de Pro League à l'origine d'un record en France

La carte rouge qui change tout : un ancien de Pro League à l'origine d'un record en France

14:00
L'incarnation de la mentalité carolo contre le Standard : "J'essaie de transmettre ça aux joueurs"

L'incarnation de la mentalité carolo contre le Standard : "J'essaie de transmettre ça aux joueurs"

13:40
Anouar Ait El Hadj vise un gros transfert: "Je me sentais tout à fait à ma place en Ligue des champions"

Anouar Ait El Hadj vise un gros transfert: "Je me sentais tout à fait à ma place en Ligue des champions"

11:40
2
L'Antwerp tient sa première recrue estivale : 18 ans, mais destiné à être titulaire

L'Antwerp tient sa première recrue estivale : 18 ans, mais destiné à être titulaire

13:20
Le RWDM ne se résigne pas à la relégation, et espère un miracle sur tapis vert

Le RWDM ne se résigne pas à la relégation, et espère un miracle sur tapis vert

13:00
🎥 Tedesco n'en croit pas ses yeux : l'erreur folle du gardien de Fenerbahçe qui coûte très cher

🎥 Tedesco n'en croit pas ses yeux : l'erreur folle du gardien de Fenerbahçe qui coûte très cher

12:40
Un club de Pro League à vendre ? Les propriétaires s'expriment clairement

Un club de Pro League à vendre ? Les propriétaires s'expriment clairement

12:20
Le coup de massue des Zèbres ou la revanche des Rouches, ce samedi soir au Mambourg ?

Le coup de massue des Zèbres ou la revanche des Rouches, ce samedi soir au Mambourg ?

11:20
La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

11:00
"Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat

"Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat

17/04
Zulte Waregem cherche un coach... et il pourrait venir d'Anderlecht

Zulte Waregem cherche un coach... et il pourrait venir d'Anderlecht

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 3
KV Malines KV Malines 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved