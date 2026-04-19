Terrible nouvelle pour le Bayern : Vincent Kompany perd un cadre avant le PSG

Serge Gnabry s'est blessé et sera absent plusieurs semaines. L'attaquant du Bayern manquera la demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG.

Le Bayern Munich va devoir faire sans l'un de ses joueurs importants dans les semaines à venir. Serge Gnabry est touché à la cuisse et sera absent pour un long moment.

L'attaquant souffre d'une déchirure aux adducteurs, qui nécessite du repos et des soins. Le Bayern a confirmé la mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux, en lui souhaitant un bon rétablissement.

Gnabry était un titulaire régulier sous Vincent Kompany. Avec 10 buts et 11 passes décisives cette saison, il pesait beaucoup offensivement. Son absence va forcément se faire sentir.

Absent contre le PSG

L'Allemand de 30 ans devrait manquer la demi-finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Un gros coup dur pour le Bayern, qui perd un joueur important au pire moment de la saison.



Les Bavarois devront prouver que leur banc est assez solide pour compenser cette grosse perte. Le match aller se jouera au Parc des Princes le 28 avril.