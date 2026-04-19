Terrible nouvelle pour le Bayern : Vincent Kompany perd un cadre avant le PSG

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Terrible nouvelle pour le Bayern : Vincent Kompany perd un cadre avant le PSG

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Serge Gnabry s'est blessé et sera absent plusieurs semaines. L'attaquant du Bayern manquera la demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG.

Le Bayern Munich va devoir faire sans l'un de ses joueurs importants dans les semaines à venir. Serge Gnabry est touché à la cuisse et sera absent pour un long moment.

L'attaquant souffre d'une déchirure aux adducteurs, qui nécessite du repos et des soins. Le Bayern a confirmé la mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux, en lui souhaitant un bon rétablissement.

Gnabry était un titulaire régulier sous Vincent Kompany. Avec 10 buts et 11 passes décisives cette saison, il pesait beaucoup offensivement. Son absence va forcément se faire sentir.

Absent contre le PSG

L'Allemand de 30 ans devrait manquer la demi-finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Un gros coup dur pour le Bayern, qui perd un joueur important au pire moment de la saison.


Les Bavarois devront prouver que leur banc est assez solide pour compenser cette grosse perte. Le match aller se jouera au Parc des Princes le 28 avril.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSG
Bayern Munich

Plus de news

Thorgan Hazard a fait les frais de la nouvelle entame ratée d'Anderlecht : "Un choix tactique"

Thorgan Hazard a fait les frais de la nouvelle entame ratée d'Anderlecht : "Un choix tactique"

11:20
Un célèbre consultant voit la Belgique éliminée... par les USA à la Coupe du Monde

Un célèbre consultant voit la Belgique éliminée... par les USA à la Coupe du Monde

11:00
2
Un jeune talent du RSC Anderlecht serait proche de signer son premier contrat professionnel

Un jeune talent du RSC Anderlecht serait proche de signer son premier contrat professionnel

10:30
Un visiteur très spécial pour Nathan Saliba, et une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

Un visiteur très spécial pour Nathan Saliba, et une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

10:00
Une implication réelle : N'golo Kanté a passé un coup de fil aux joueurs de Virton !

Une implication réelle : N'golo Kanté a passé un coup de fil aux joueurs de Virton !

09:30
Matthieu Epolo a presque initié une bagarre générale au Mambourg : "Charleroi a mis de l'huile sur le feu"

Matthieu Epolo a presque initié une bagarre générale au Mambourg : "Charleroi a mis de l'huile sur le feu"

09:00
1
Charleroi abattu après le choc wallon : "Quand on voit qu'on a 1,7 but attendu contre 0,5 pour le Standard..."

Charleroi abattu après le choc wallon : "Quand on voit qu'on a 1,7 but attendu contre 0,5 pour le Standard..."

08:00
1
Bertaccini a encore sauvé un Anderlecht à deux visages : "Je ne sais pas comment il gère ça"

Bertaccini a encore sauvé un Anderlecht à deux visages : "Je ne sais pas comment il gère ça"

08:20
1
"Il a été formidable" : Senne Lammens écoeure Chelsea et sauve Manchester United

"Il a été formidable" : Senne Lammens écoeure Chelsea et sauve Manchester United

07:30
1
Quelle ambition pour le RFC Liège au tour final ? "On peut penser que Lommel est plus facile, mais..." Interview

Quelle ambition pour le RFC Liège au tour final ? "On peut penser que Lommel est plus facile, mais..."

07:00
"Il a le niveau de la D1, sans discussion" : Stijnen est catégorique

"Il a le niveau de la D1, sans discussion" : Stijnen est catégorique

06:30
La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

22:51
D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

23:00
Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

22:30
1
"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

22:40
Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

22:15
Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

22:00
1
Le Bayern Munich à 90 minutes du titre : le Borussia Dortmund s'effondre

Le Bayern Munich à 90 minutes du titre : le Borussia Dortmund s'effondre

20:30
Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

21:40
Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

21:20
"Je m'en suis rendu compte" : un cadre du Club de Bruges écœuré par certains comportements

"Je m'en suis rendu compte" : un cadre du Club de Bruges écœuré par certains comportements

21:00
Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

20:16
"Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)

"Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)

20:00
"Le Sporting me manque" : Herman Van Holsbeeck à coeur ouvert sur Anderlecht

"Le Sporting me manque" : Herman Van Holsbeeck à coeur ouvert sur Anderlecht

19:30
17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco

17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco

19:00
Officiel : un retour à Anderlecht après six ans à l'Ajax

Officiel : un retour à Anderlecht après six ans à l'Ajax

18:30
Une montée en puissance et une prolongation phare pour la RAAL : "Se faire pardonner auprès des supporters"

Une montée en puissance et une prolongation phare pour la RAAL : "Se faire pardonner auprès des supporters"

18:00
Seulement trois apparitions mais une carte à jouer à Anderlecht ? "Pas de profils comme lui dans l'équipe"

Seulement trois apparitions mais une carte à jouer à Anderlecht ? "Pas de profils comme lui dans l'équipe"

17:30
Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

15:00
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht prolonge l'aventure à Mons

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht prolonge l'aventure à Mons

17:00
La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club

La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club

16:30
2
"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé

"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé

16:00
2
🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..." Interview

🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..."

15:20
Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

15:40
Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

14:30
La carte rouge qui change tout : un ancien de Pro League à l'origine d'un record en France

La carte rouge qui change tout : un ancien de Pro League à l'origine d'un record en France

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Quarts de finale
Sporting Portugal Sporting Portugal 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
FC Barcelone FC Barcelone 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool Liverpool
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 FC Barcelone FC Barcelone
Liverpool Liverpool 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Portugal Sporting Portugal
Bayern Munich Bayern Munich 4-3 Real Madrid Real Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved