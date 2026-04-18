"Le Sporting me manque" : Herman Van Holsbeeck à coeur ouvert sur Anderlecht

Depuis l'arrivée de Marc Coucke, Anderlecht n'a toujours pas remporté le moindre trophée. Herman Van Holsbeeck est toujours devant la justice pour la vente du club mais continuera toujours à l'aimer.

L'ancienne et la nouvelle direction anderlechtoise ne partiront pas en vacances ensemble, c'est un euphémisme. C'est même plutôt devant la justice que le deux parties se retrouvent depuis des années, à l'occasion du procès quant à la vente du club.

Cela n'empêche pas Herman Van Holsbeeck de nourrir une certaine nostalgie : "Anderlecht me manque. Quand tu as donné 15 ans de ta vie à un club jour et nuit, tu y as vécu énormément de choses. Beaucoup de bons moments, de trophées, de Souliers d'or, de matchs de Ligue des Champions. Et puis, tout s'arrête. Tu dois te réinventer. Mais j'y suis parvenu", explique-t-il au micro de DAZN.

Une instabilité qui pèse

L'ancien bras droit de Roger Vanden Stock met forcément beaucoup moins les pieds au Lotto Park que durant ses années en fonction. Mais il continue à suivre le Sporting avec beaucoup d'attention.

"Quoiqu'on en dise, ça me fait mal de voir le club en difficulté. Mais je pense qu'ils ont maintenant une bonne chance de décrocher à nouveau un trophée avec cette finale de Coupe. Cela peut être un déclic pour repartir de l'avant dans les prochaines années", avance-t-il.



Comment faire pour revenir au sommet ? "Ce club a besoin de stabilité, avec un entraîneur qui peut construire sur deux ou trois ans et un directeur sportif qui définit une ligne directrice claire et qui reçoit de la confiance, là aussi sur plusieurs années".

