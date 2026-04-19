"Il a été formidable" : Senne Lammens écoeure Chelsea et sauve Manchester United

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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"Il a été formidable" : Senne Lammens écoeure Chelsea et sauve Manchester United

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Manchester United a climatisé Stamford Bridge 0-1. Malgré les poteaux de Chelsea, United a été ultra-réaliste.

Manchester United est allé s’imposer à Chelsea. Chelsea a eu des occasions, mais United a été plus réaliste. Matheus Cunha a profité d'un caviar de Bruno Fernandes pour inscrire l'unique but du match. Un hold-up parfait qui permet aux Red Devils de repartir avec la victoire.

La chance n'était pas du côté des Blues. Delap a fracassé la transversale et un second poteau a sauvé Manchester un peu plus tard. Les Blues ont poussé tout le match, mais ils ont été trop maladroits devant le but pour égaliser.

Bruno Fernandes a félicité ses coéquipiers après le match : "Mazraoui a été excellent. Ayden Heaven a été très solide. La défense a été formidable, tout comme Senne Lammens."

Le mur Belge

Lammens a réalisé plusieurs arrêts importants et a empêché Chelsea de revenir dans le match. Il a fait la différence face aux attaquants adverses. Sa prestation lui a valu la meilleure note sur plusieurs applications, 8,1 sur 10 pour FotMob par exemple.


Pour Chelsea, c'est la crise avec une quatrième défaite de suite. Bloqué à la sixième place, le club perd presque tout espoir de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

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