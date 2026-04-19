Un célèbre consultant voit la Belgique éliminée... par les USA à la Coupe du Monde

Jamie Carragher, consultant pour la télévision anglaise, a livré ses pronostics pour la Coupe du Monde 2026. Il voit le parcours de la Belgique s'arrêter en 8e de finale.

Pronostiquer la Coupe du Monde 2026, si vous n'avez pas encore essayé de le faire, est particulièrement difficile. Avec 48 équipes en lice et des meilleurs troisièmes qui peuvent être versés dans divers groupes, bien malin qui peut prédire le visage des matchs à élimination directe.

Jamie Carragher, pour le compte du Telegraph, s'y est essayé. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr ce que l'Anglais prévoit pour les Diables Rouges. Tout d'abord, il les voit bel et bien finir premiers de leur poule, devant l'Egypte.

En 16e de finale, la Belgique affronterait alors un troisième de groupe. Selon les prédictions de Carragher, il s'agirait de la Tchéquie, 3e du groupe A. Un adversaire à leur portée, que les Diables Rouges élimineraient pour se hisser en 8e.

La Belgique éliminée avant les quarts, selon Jamie Carragher

Surprise : la Belgique affronterait alors le pays organisateur, les USA. Et malgré la large victoire récente en amicale (2-5), pour Carragher, les Etats-Unis réussiraient cette fois un exploit et élimineraient la Belgique aux portes des quarts de finale.



Un tel résultat serait un énorme échec pour Rudi Garcia. L'objectif avoué est d'atteindre les quarts de finale, et le parcours pour y parvenir est assez accessible. Problème : la plupart des scénarios placent alors l'Espagne sur notre route. Une Espagne que Carragher voit éliminée en demi-finale par la France, qui gagnera ensuite en finale contre le Portugal de Roberto Martinez !