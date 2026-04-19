Un célèbre consultant voit la Belgique éliminée... par les USA à la Coupe du Monde

Un célèbre consultant voit la Belgique éliminée... par les USA à la Coupe du Monde
Deviens fan de Belgique! 2628

Jamie Carragher, consultant pour la télévision anglaise, a livré ses pronostics pour la Coupe du Monde 2026. Il voit le parcours de la Belgique s'arrêter en 8e de finale.

Pronostiquer la Coupe du Monde 2026, si vous n'avez pas encore essayé de le faire, est particulièrement difficile. Avec 48 équipes en lice et des meilleurs troisièmes qui peuvent être versés dans divers groupes, bien malin qui peut prédire le visage des matchs à élimination directe.

Jamie Carragher, pour le compte du Telegraph, s'y est essayé. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr ce que l'Anglais prévoit pour les Diables Rouges. Tout d'abord, il les voit bel et bien finir premiers de leur poule, devant l'Egypte.

En 16e de finale, la Belgique affronterait alors un troisième de groupe. Selon les prédictions de Carragher, il s'agirait de la Tchéquie, 3e du groupe A. Un adversaire à leur portée, que les Diables Rouges élimineraient pour se hisser en 8e.

La Belgique éliminée avant les quarts, selon Jamie Carragher

Surprise : la Belgique affronterait alors le pays organisateur, les USA. Et malgré la large victoire récente en amicale (2-5), pour Carragher, les Etats-Unis réussiraient cette fois un exploit et élimineraient la Belgique aux portes des quarts de finale.


Un tel résultat serait un énorme échec pour Rudi Garcia. L'objectif avoué est d'atteindre les quarts de finale, et le parcours pour y parvenir est assez accessible. Problème : la plupart des scénarios placent alors l'Espagne sur notre route. Une Espagne que Carragher voit éliminée en demi-finale par la France, qui gagnera ensuite en finale contre le Portugal de Roberto Martinez ! 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Thorgan Hazard a fait les frais de la nouvelle entame ratée d'Anderlecht : "Un choix tactique"

Thorgan Hazard a fait les frais de la nouvelle entame ratée d'Anderlecht : "Un choix tactique"

11:20
Un jeune talent du RSC Anderlecht serait proche de signer son premier contrat professionnel

Un jeune talent du RSC Anderlecht serait proche de signer son premier contrat professionnel

10:30
Un visiteur très spécial pour Nathan Saliba, et une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

Un visiteur très spécial pour Nathan Saliba, et une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

10:00
Une implication réelle : N'golo Kanté a passé un coup de fil aux joueurs de Virton !

Une implication réelle : N'golo Kanté a passé un coup de fil aux joueurs de Virton !

09:30
Matthieu Epolo a presque initié une bagarre générale au Mambourg : "Charleroi a mis de l'huile sur le feu"

Matthieu Epolo a presque initié une bagarre générale au Mambourg : "Charleroi a mis de l'huile sur le feu"

09:00
1
Terrible nouvelle pour le Bayern : Vincent Kompany perd un cadre avant le PSG

Terrible nouvelle pour le Bayern : Vincent Kompany perd un cadre avant le PSG

08:40
Charleroi abattu après le choc wallon : "Quand on voit qu'on a 1,7 but attendu contre 0,5 pour le Standard..."

Charleroi abattu après le choc wallon : "Quand on voit qu'on a 1,7 but attendu contre 0,5 pour le Standard..."

08:00
1
Bertaccini a encore sauvé un Anderlecht à deux visages : "Je ne sais pas comment il gère ça"

Bertaccini a encore sauvé un Anderlecht à deux visages : "Je ne sais pas comment il gère ça"

08:20
1
"Il a été formidable" : Senne Lammens écoeure Chelsea et sauve Manchester United

"Il a été formidable" : Senne Lammens écoeure Chelsea et sauve Manchester United

07:30
1
Quelle ambition pour le RFC Liège au tour final ? "On peut penser que Lommel est plus facile, mais..." Interview

Quelle ambition pour le RFC Liège au tour final ? "On peut penser que Lommel est plus facile, mais..."

07:00
"Il a le niveau de la D1, sans discussion" : Stijnen est catégorique

"Il a le niveau de la D1, sans discussion" : Stijnen est catégorique

06:30
La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

22:51
D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

23:00
Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

22:30
1
"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

22:40
Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

22:15
Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

22:00
1
Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

21:40
Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

21:20
"Je m'en suis rendu compte" : un cadre du Club de Bruges écœuré par certains comportements

"Je m'en suis rendu compte" : un cadre du Club de Bruges écœuré par certains comportements

21:00
Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

Sur le gong, Tobias Mohr offre le choc wallon au Standard, qui ne laisse pas filer le Racing Genk

20:16
Le Bayern Munich à 90 minutes du titre : le Borussia Dortmund s'effondre

Le Bayern Munich à 90 minutes du titre : le Borussia Dortmund s'effondre

20:30
"Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)

"Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)

20:00
"Le Sporting me manque" : Herman Van Holsbeeck à coeur ouvert sur Anderlecht

"Le Sporting me manque" : Herman Van Holsbeeck à coeur ouvert sur Anderlecht

19:30
17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco

17 minutes et puis s'en va : le deuxième retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg tourne aussi au fiasco

19:00
Officiel : un retour à Anderlecht après six ans à l'Ajax

Officiel : un retour à Anderlecht après six ans à l'Ajax

18:30
Une montée en puissance et une prolongation phare pour la RAAL : "Se faire pardonner auprès des supporters"

Une montée en puissance et une prolongation phare pour la RAAL : "Se faire pardonner auprès des supporters"

18:00
Seulement trois apparitions mais une carte à jouer à Anderlecht ? "Pas de profils comme lui dans l'équipe"

Seulement trois apparitions mais une carte à jouer à Anderlecht ? "Pas de profils comme lui dans l'équipe"

17:30
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht prolonge l'aventure à Mons

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht prolonge l'aventure à Mons

17:00
La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club

La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club

16:30
2
"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé

"J'ai signé des documents que je n'aurais pas dû" : le procès de la vente d'Anderlecht loin d'être terminé

16:00
2
La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

18/04
🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..." Interview

🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..."

15:20
Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

Option levée...pour la D1 ACFF ? Un ancien du Standard et de l'Union face à un été mouvementé

15:40
Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

Pas de fête en cas de titre du Bayern dès ce week-end ? Vincent Kompany est très clair

15:00
Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

Deux retours cruciaux pour Anderlecht : Jérémy Taravel face à plusieurs changements dans le onze

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved