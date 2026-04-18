Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

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Genk fait la différence en seconde période et s'impose 2-1 à Westerlo. Un succès important qui permet aux Limbourgeois de prendre la première place des Play-Offs Europe.

Le duel entre Westerlo et Genk avait des allures de finale pour la tête des Play-Offs Europe. Les deux équipes ont eu du mal à se libérer et les occasions se sont fait rares pendant la rencontre.

Il a fallu attendre une frappe de loin de Bryan Heynen pour réveiller le public, mais Jungdal a sorti un gros arrêt sur sa ligne. Westerlo a réagi dans la foulée, mais Brughmans, le jeune gardien de 17 ans de Genk, a dû s’employer pour repousser l'occasion.

Un match longtemps fermé

Genk est revenu avec de meilleures intentions après la pause. Les Limbourgeois ont haussé le rythme et fini par faire la différence. El Ouahdi a ouvert le score sur une contre-attaque et s'est transformé en passeur quelques minutes plus tard.

Profitant des erreurs défensives de Westerlo, Genk a doublé la mise grâce à Bibout, bien placé pour conclure. Malgré ce deuxième but, Westerlo n'a pas lâché et a réduit l'écart en fin de match grâce à Patrao.


Genk s'impose 2-1, prend la tête des barrages européens et frappe un grand coup dans la course à la première place.

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