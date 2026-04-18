"Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair" : Anderlecht ne convainc pas (du tout)

Anderlecht est durement touché par l'absence de Nathan De Cat. Le jeune Diable Rouge est indisponible pour plusieurs semaines.

Anderlecht devra se passer pendant un certain temps de Nathan De Cat, qui s'est blessé à la cheville. Il sera absent entre 4 et 6 semaines et risque de manquer la finale de la Coupe de Belgique, même si le club espère le remettre en forme pour le match le plus important de la saison.

"C'est dur pour ce garçon, mais c'est encore pire pour Anderlecht de dépendre d'un gamin de 17 ans", a déclaré Johan Boskamp dans Het Belang van Limburg. "Ça en dit beaucoup sur ses coéquipiers."

Un gros problème d'Anderlecht

Anderlecht a commencé les Champions' Play-offs avec un 3 sur 6, après une défaite contre le Club de Bruges et une victoire face à La Gantoise. L'entraîneur Jérémy Taravel s'est montré satisfait après le succès contre les Buffalos, mais Boskamp n'est pas d'accord.

"Quand j’ai entendu Taravel parler, on aurait dit qu'ils avaient dominé La Gantoise", explique le consultant néerlandais. "Même la première mi-temps, il la trouvait bonne. Là, ça devient incompréhensible."

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"C'était catastrophique ! Soit je n'y comprends plus rien, soit je ne vois plus clair. À part ces deux buts tardifs, Anderlecht n'a rien montré", estime Boskamp. Ce week-end, les Bruxellois auront une nouvelle occasion de se montrer face au KV Malines.