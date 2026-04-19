"Il a le niveau de la D1, sans discussion" : Stijnen est catégorique

Le Patro Eisden a écrasé les Francs Borains 4-0 et a validé son ticket pour les Play-Offs. Stijn Stijnen s'est montré très élogieux envers l'un de ses joueurs.

Le Patro a fait le travail vendredi soir. Grâce à des buts de Stef Peeters, Milan Robberechts (deux fois) et Léandro Rousseau, l'équipe a pris les trois points. Des points finalement "inutiles".

En effet, la KAS Eupen, seul concurrent pour le dernier ticket des Play-Offs, s'est incliné sur le terrain du RFC Liège. Le Patro termine avec quatre points d'avance et disputera les PO avec le Beerschot, le RFC Liège et Lommel SK. Le premier adversaire sera Beerschot.

Un match presque parfait

"On ressent quelque chose de spécial aujourd'hui. On vit quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé", confie Stijn Stijnen sur Instagram. "On a fait un match presque parfait."

"Ce n'est pas facile quand il y a de l'enjeu. Marquer rapidement nous a aidés. Asante fait un très bon travail sur le premier but et Stef conclut une action difficile. On a eu des occasions, surtout du côté de Milan."

"La deuxième période était très bonne", poursuit Stijnen, avant de saluer Robberechts. "On sait ce qu'il peut faire et lui aussi maintenant. C'est impressionnant de voir ses progrès. Il a pris confiance et mérite d'être récompensé. Pour moi, il a le niveau de la D1, sans discussion."



