Anderlecht est rassuré, mais... la saison prochaine promet une rude bataille

Anderlecht a été rassuré par les débuts de Justin Heekeren face à La Gantoise et ne devrait plus chercher de gardien. Colin Coosemans devra toutefois faire face à une nouvelle concurrence.

Ces derniers mois, l’incertitude régnait quant à une éventuelle prolongation de contrat pour Colin Coosemans à Anderlecht. Les discussions ont plusieurs fois été bloquées, notamment lorsque Olivier Renard était encore directeur sportif. Entre les deux hommes, des tensions subsistaient après leur passage commun à Malines.

Colin Coosemans et Justin Heekeren débuteront la préparation sur un pied d’égalité

Le contrat qu'Olivier Renard lui avait proposé ne reflétait pas le nouveau statut atteint par Colin Coosemans : premier gardien et capitaine de l’équipe. Entre-temps, la situation s’est apaisée entre le portier et Anderlecht, et un accord semble désormais en bonne voie.

Le joueur de 33 ans était forfait la semaine dernière en raison d’une blessure au pied, mais il devrait en principe retrouver sa place dans les buts face à Malines. Jérémy Taravel ne compte pas modifier la hiérarchie entre ses gardiens d’ici la fin de la saison.

Mais… cet été, la situation sera bien différente. Le recrutement d’un nouveau gardien n’est plus une priorité. Justin Heekeren montre également de la qualité à l’entraînement, ce qui n’était pas forcément le cas lorsque Mads Kikkenborg était deuxième gardien, et à 25 ans, il affiche naturellement de l’ambition. Il est encore trop tôt pour savoir si Anderlecht poursuivra avec Jérémy Taravel après la saison, mais l’intention est que les deux gardiens commencent la préparation sur un pied d’égalité.

Justin Heekeren a en effet signé un contrat jusqu’en 2029 avec la promesse d’obtenir une chance équitable. Son âge et sa taille plus imposante lui confèrent certains avantages. Toutefois, il ne sera pas facile de déloger Coosemans, très apprécié au sein du groupe et excellent communicant.





Préparer Mattis Seghers pour le haut niveau

Par ailleurs, il y a aussi le jeune Mattis Seghers, 17 ans, qui pourrait devenir le premier gardien de Neerpede à s’imposer comme titulaire à Anderlecht depuis longtemps. Le jeune talent a prolongé son contrat jusqu’en 2028 en novembre dernier, mais doit également bénéficier de perspectives d’avenir.

À court terme, il pourrait évoluer vers un rôle de deuxième gardien, tout en continuant à accumuler de l’expérience avec les Futures, où il devrait devenir titulaire la saison prochaine. Il continuera également à s’entraîner avec l’équipe première derrière Colin Coosemans et Justin Heekeren.

Les deux portiers devront donc se départager pour la place de numéro un. Une situation à suivre de près.