Un club de Pro League à vendre ? Les propriétaires s'expriment clairement

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Les rumeurs d'une éventuelle vente du KVC Westerlo peuvent être définitivement écartées. Malgré des informations en provenance de médias turcs, le propriétaire Oktay Ercan reste bel et bien aux commandes en Campine.

Au sein du club campinois, le message est clair : une reprise n'est pas à l'ordre du jour. "Mr Oktay n'a absolument aucune intention de vendre le club", affirme fermement le vice-président Hasan Cetinkaya dans Het Nieuwsblad. De quoi mettre un terme aux spéculations qui ont circulé ces derniers jours.

Cela ne signifie toutefois pas que Westerlo reste inactif en coulisses. Le club se dit ouvert à des collaborations et à des investisseurs capables de contribuer à sa croissance. "Il est ouvert à des partenaires, mais veut conserver le contrôle", précise-t-on dans le chef du KVC.

Un dirigeant de Galatasaray pourrait aussi jouer un rôle à Westerlo

Dans ce contexte, le nom de Nihat Kirmiz, dirigeant à Galatasaray, revient. Il pourrait à l'avenir jouer un rôle dans le projet, même si rien de concret n'a encore été mis en place entre les diverses parties intéressées.

Le lien entre Ercan et Kirmiz n'a rien d'un hasard. Les deux hommes d'affaires se connaissent depuis longtemps et partagent un réseau commun au sein du football turc. Nihat Kirmiz a d'ailleurs déjà assisté à plusieurs matches de Westerlo.


Côté sportif, ça se passe plutôt bien au Kuipje : le KVC Westerlo est en lice pour un ticket européen via les Europe Playoffs, et est même en tête du groupe avec un point d'avance sur le KRC Genk. 

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