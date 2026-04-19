Leoni décisif, la délivrance pour Reims : "Quand vous êtes dans une période un peu plus compliquée..."

Leoni décisif, la délivrance pour Reims : "Quand vous êtes dans une période un peu plus compliquée..."

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Reims a enfin renoué avec la victoire contre le Red Star. Trois points qui maintiennent l'équipe en vie dans la course à la Ligue 1.

Avec la série d'une victoire en dix matchs et le même nombre de points que le sixième, Reims semblait parti pour se faire éjecter du top 5, ce qui serait synonyme de manquer les barrages d'accession à la Ligue 1. Pour une équipe qui ambitionnait la montée directe, la rencontre de ce week-end contre le Red Star (quatrième) était donc plus que jamais cruciale.

Et la réaction tant espérée a eu lieu : Reims a mené 2-0 après 24 minutes (notamment grâce à un assist de Théo Leoni) et s'est finalement imposé 3-2 malgré la réaction des visiteurs. Les troupes de Karel Geraerts font partie des trois équipes à 51 points mais ont la meilleure différence de buts. De bon augure à trois matchs de la fin de la phase régulière.

Reims veut avoir son destin entre les mains

"Ça fait beaucoup de bien. Je pense que dans le foot, quand vous êtes dans une période un peu plus compliquée, notamment en raison des résultats, on commence à en chercher les raisons, pourquoi ci, pourquoi ça. Le seul remède dans ces cas-là, c'est de gagner des matchs pour se libérer la tête, pour se sentir mieux, pour être récompensé pour le travail effectué", explique Geraerts en conférence de presse, cité par le compte Stade de Reims News.

Son équipe a appris des dernières semaines : "Il y a eu d'abord une belle solidarité de la part de tout mon groupe, qui a montré dès les premières secondes que l'on y croyait encore à fond, et puis on s'est montrés efficaces. J'ai vu pas mal de matchs cette saison qui se déroulent comme ça, où l'on contrôle, où l'on domine et où l'on se procure des occasions. On les a mis au fond au bon moment. Il faut aussi rester objectif, on a aussi laissé deux fois cette équipe revenir au score, en prenant deux buts évitables".


Reims n'avait plus le droit à l'erreur : "On savait très bien qu'on devait gagner, sinon la chance de monter deviendrait de plus en plus petite. J'ai vu des visages souriants dans le vestiaire. Il faut en profiter et puis, dès lundi, se concentrer sur le match qui arrive, et qui sera complètement différent, face à une équipe de Nancy qui viendra ici pour vendre chèrement sa peau. Il faudra que l'on soit encore plus solidaires et efficaces, que l'on rajoute tous encore un peu plus".

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