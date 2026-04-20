"Doku a mis Mosquera à sa merci" : la presse anglaise juge la prestation du Diable Rouge contre Arsenal

"Doku a mis Mosquera à sa merci" : la presse anglaise juge la prestation du Diable Rouge contre Arsenal

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Jérémy Doku a disputé la presque totalité du match de Manchester City contre Arsenal dimanche. Voici ce que pense la presse anglaise de sa prestation.

Manchester City est venu à bout d'Arsenal sur le score de 2-1 dimanche, dans un match crucial pour la course au titre en Premier League. Titulaire, Jérémy Doku est sorti à la 90e minute de jeu, à la place de Savinho.

The Guardian a attribué la note de 6 sur 10 au Belge. "Jérémy Doku a dézoné entre l’aile gauche et l’intérieur du jeu, a rendu Ødegaard fou et a globalement eu Mosquera exactement là où il le voulait : à sa merci", a écrit le média.

7 sur 10

Manchester Evening News a de son côté donné la note de 7 sur 10. "Il a sorti City de situations compliquées à plusieurs reprises, mais les y a aussi parfois mis. Son entente avec O'Reilly est vraiment solide."

Le Mirror a attribué la même note. "Il a parfois semblé capable de faire complètement tourner en bourrique la défense d’Arsenal. Pas assez de déchet… enfin non, pas assez d’efficacité dans le dernier geste toutefois."

Lire aussi… Jérémy Doku bat Leandro Trossard : Manchester City fait tomber Arsenal et relance la course au titre
La presse anglaise a donc globalement souligné la performance de Jérémy Doku face à Arsenal. Son manque d’efficacité dans le dernier geste a cependant également été mis en avant.

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