"Doku a mis Mosquera à sa merci" : la presse anglaise juge la prestation du Diable Rouge contre Arsenal

Jérémy Doku a disputé la presque totalité du match de Manchester City contre Arsenal dimanche. Voici ce que pense la presse anglaise de sa prestation.

Manchester City est venu à bout d'Arsenal sur le score de 2-1 dimanche, dans un match crucial pour la course au titre en Premier League. Titulaire, Jérémy Doku est sorti à la 90e minute de jeu, à la place de Savinho.

The Guardian a attribué la note de 6 sur 10 au Belge. "Jérémy Doku a dézoné entre l’aile gauche et l’intérieur du jeu, a rendu Ødegaard fou et a globalement eu Mosquera exactement là où il le voulait : à sa merci", a écrit le média.

7 sur 10

Manchester Evening News a de son côté donné la note de 7 sur 10. "Il a sorti City de situations compliquées à plusieurs reprises, mais les y a aussi parfois mis. Son entente avec O'Reilly est vraiment solide."

Le Mirror a attribué la même note. "Il a parfois semblé capable de faire complètement tourner en bourrique la défense d’Arsenal. Pas assez de déchet… enfin non, pas assez d’efficacité dans le dernier geste toutefois."

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La presse anglaise a donc globalement souligné la performance de Jérémy Doku face à Arsenal. Son manque d’efficacité dans le dernier geste a cependant également été mis en avant.