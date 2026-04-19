Jérémy Doku bat Leandro Trossard : Manchester City fait tomber Arsenal et relance la course au titre

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Pendant que l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges se battaient en Belgique, l'Angleterre n'avait d'yeux que pour Manchester City-Arsenal.

Arsenal a perdu de son éclat après quelques revers en coupes nationales. Manchester City en profite et reprend l'avantage dans la course au titre. City revient à trois points, avec en plus un match de retard à jouer.

Doku remporte son duel face à Trossard

Les Gunners pouvaient faire la différence en s'imposant à Manchester et se rapprocher un peu plus du titre. Cette victoire de City remet tout à plat. On est partis pour une bataille jusqu'au bout.

Cherki a ouvert le score 1-0 à la 15e minute, mais deux minutes plus tard, Havertz a rapidement égalisé. À ce moment-là, Arsenal était bien parti pour conserver son avance au classement.

Une lutte pour le titre très tendue

Erling Haaland a surgi à l'heure de jeu pour redonner l'avantage à City 2-1. Arsenal n'avait plus le choix et a dû attaquer sans s'arrêter. Les Gunners ont poussé, mais la défense de City a tenu bon.



Malheureusement pour eux, le score n'a plus bougé. Le duel entre Jérémy Doku et Leandro Trossard s'est terminé 2-1. Manchester City revient à trois points d'Arsenal au classement. Comme les Citizens ont un match de retard, ils pourraient virtuellement prendre la tête du championnat.