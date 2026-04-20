Maarten Vandevoordt s'installe enfin au RB Leipzig

Maarten Vandevoordt commence à s'installer comme titulaire dans les cages du RB Leipzig. Le gardien belge est préféré à Péter Gulácsi.

En février dernier, Maarten Vandevoordt a prolongé son contrat avec le RB Leipzig jusqu'au 30 juin 2030 malgré son faible temps de jeu. Un message clair : le club voit sur le long terme avec l'ancien joueur du KRC Genk.

Maarten Vandevoordt a profité à la mi-février d'une blessure de Péter Gulácsi pour prendre une place de titulaire. Depuis, il reste sur dix titularisations de suite avec la formation allemande.

Le portier hongrois est pourtant revenu de blessure début avril, mais il n'a pas retrouvé sa place de titulaire. L'entraîneur Ole Werner accorde sa confiance au jeune gardien belge de 24 ans. Cela fait trois matchs que Péter Gulácsi est laissé sur le banc au profit de Maarten Vandevoordt.

Une victoire face à Francfort samedi

Cette saison, Maarten Vandevoordt compte 13 matchs disputés toutes compétitions confondues. Samedi, le RB Leipzig affrontait Francfort pour le compte de la 30e journée de championnat. Les hommes de Werner se sont imposés sur le score de 1-3 grâce à des buts de Yan Diomandé (27e), Antonio Nusa (70e) et Conrad Harder (81e).



Ce vendredi, le RB Leipzig recevra l'Union Berlin. Le club de Maarten Vandevoordt est actuellement classé troisième de Bundesliga devant Stuttgart, qui a trois unités de moins.