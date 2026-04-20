L'entraîneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, salue le travail de Vincent Kompany : "C'est extraordinaire"

L'entraîneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, salue le travail de Vincent Kompany : "C'est extraordinaire"

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Ancien entraîneur du Bayern (2021-2023) et actuel sélectionneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann s'est exprimé sur le titre de Bundesliga du Bayern. Il a notamment souligné le travail de Vincent Kompany.

"Félicitations au Bayern Munich ! Vincent Kompany a brillamment réussi à façonner une équipe qui a non seulement remporté le titre de manière convaincante, mais aussi spectaculaire, grâce à une performance collective exceptionnelle", a-t-il pointé au micro de DAZN. "Plus de 100 buts sur une saison, c’est une performance extraordinaire."

Ensuite, il a souligné l'importance que les joueurs allemands performent en vue de la Coupe du monde 2026 : "Bien sûr, je me réjouis tout particulièrement pour mes joueurs en sélection, car nous avons de grands projets ensemble pour cet été."

Une mentalité de gagnant

"La mentalité de gagnant et la confiance qu’ils apportent sur le terrain avec le Bayern à chaque match sont absolument impressionnantes. J’espère qu’ils répéteront cela cet été lors de la Coupe du monde", a-t-il conclu.

À la Coupe du monde, l'Allemagne figure dans le groupe E aux côtés de Curaçao, de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur. L'objectif est évidemment clair pour la Mannschaft : terminer première de son groupe et aller jusqu'au sacre en finale.

Lire aussi… "C'est vraiment spécial" : Vincent Kompany réagit à la nomination historique d'une femme au poste de T1
L'Allemagne a remporté quatre Coupes du monde (3 avec l'Allemagne de l'Ouest en 1954, 1974 et 1990). La dernière remonte à 2014, où la sélection était venue à bout de l'Argentine après les prolongations. Mario Götze avait permis à son équipe de s'imposer avec un but à la 113e minute de jeu (1-0).

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