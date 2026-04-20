"C'est vraiment spécial" : Vincent Kompany réagit à la nomination historique d'une femme au poste de T1

Vincent Kompany a pris la parole en conférence de presse au sujet de Marie-Louise Eta, première femme à entraîner une équipe A dans un championnat du top européen.

Récemment, l'Union Berlin a écrit l'histoire en nommant une femme au poste d'entraîneure principale. Une première pour un club du top 5 européen.

Vincent Kompany est content pour Marie-Louise Eta : "Je suis vraiment heureux pour elle. Il est toujours très facile de minimiser ce genre de moment historique en disant qu’elle est une entraîneure comme les autres."

L'entraîneur belge a tenu à souligner l'aspect historique de cette nomination : "Mais au final, c’est quelque chose de vraiment spécial. Cela ouvre des perspectives à de jeunes femmes qui se sentent capables de devenir entraîneures à leur tour. Cela ouvre des portes. Je lui souhaite le meilleur."

Vincent Kompany appelle à la patience

"La seule chose pour laquelle j’espère qu’elle ne sera pas traitée comme les hommes, c’est que les gens feront preuve de plus de patience avec elle qu’avec les entraîneurs masculins. Entraîner est un métier dans lequel on aimerait vraiment avoir plus de patience", a-t-il conclu.

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Pour son premier match à la tête de l'Union Berlin, les hommes de Marie-Louise Eta se sont inclinés contre Wolfsburg (1-2). L'objectif est clair : le maintien de l'Union Berlin en Bundesliga.