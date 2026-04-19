Le chaos autour du Tondreau : le choc entre Mons et Virton dégénère, les supporters de l'Excel attaqués

La rencontre au sommet entre Mons et Virton a été agitée hier soir. La tension entre les deux kops de supporters a été palpable durant toute la rencontre, et surtout après le coup de sifflet final.

Sur le terrain, la victoire 0-2 de Virton au Tondreau a encore un peu plus resserré le classement en haut de tableau. Ce qui n'a évidemment pas plu aux supporters montois. L'Avenir rapporte que des fumigènes ont été lancés depuis la tribune montoise en direction du kop virtonais après la rencontre.

La réplique s'est organisée sous la forme de jets de gobelets vers les supporters des Dragons. Une animosité renforcée par la présence de supporters d'Almere (club néerlandais dont les supporters sont amis avec ceux de Mons).

Toujours selon nos confrères, les sympathisants néerlandais ont prêté main forte à leurs congénères en sortant de leur bloc pour descendre sur le terrain et aller se frotter aux Virtonais qui tardaient à regagner leur bus.

La police a eu fort à faire

Cela a engendré des bagarres à la sortie du stade. La police, présente en nombre, a dû sortir casques, boucliers et spray au poivre. Un supporter gaumais qui avait passé la barrière a été brièvement interpellé, mais les échauffourrées ont continué lorsque les Montois ont une nouvelle fois chargé en enfonçant deux barrières.

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Les supporters de l'Excel, longtemps escortés par la police, ont finalement pu rentrer en Gaume sains et saufs. Mais deux stewards auraient été blessés dans l'aventure. De tristes incidents pour l'un des matchs les plus importants du week-end.